Зидан назвал единственное условие, при котором снова станет тренером Реала

После увольнения Хаби Алонсо руководство «Реала» активно ищет нового наставника, и одним из главных вариантов снова стал Зинедин Зидан.

Француз, который уже дважды возглавлял мадридцев и выиграл с клубом три Лиги чемпионов, не против третьего возвращения на «Сантьяго Бернабеу». По информации французских СМИ, Зидан согласен возглавить команду, но только на короткий срок — до 30 июня. Такой вариант рассматривается как временное решение, пока клуб не определится с долгосрочным проектом.

После этого французский футболист планирует стать тренером сборной Франции.