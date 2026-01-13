Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 января 2026, 22:35
Зидан назвал единственное условие, при котором снова станет тренером Реала

Тренер готов возглавить «Реал» до конца сезона

Зидан назвал единственное условие, при котором снова станет тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

После увольнения Хаби Алонсо руководство «Реала» активно ищет нового наставника, и одним из главных вариантов снова стал Зинедин Зидан.

Француз, который уже дважды возглавлял мадридцев и выиграл с клубом три Лиги чемпионов, не против третьего возвращения на «Сантьяго Бернабеу». По информации французских СМИ, Зидан согласен возглавить команду, но только на короткий срок — до 30 июня. Такой вариант рассматривается как временное решение, пока клуб не определится с долгосрочным проектом.

После этого французский футболист планирует стать тренером сборной Франции.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
