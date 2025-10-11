Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону

Французский «ПСЖ» намеревался установить новый трансферный рекорд, предложив за лидера «Барселоны» Ламина Ямаля 230 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, Ямаль уже успел рассмотреть это предложение. Испанец сказал парижанам «нет». Он намерен продолжать защищать цвета «каталонского клуба».

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.