Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 февраля 2026, 00:09 |
МИЧЕЛ: «Он меняет правила игры. Это невероятный игрок для Жироны»

Тренер похвалил Лемара

МИЧЕЛ: «Он меняет правила игры. Это невероятный игрок для Жироны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями об игре флангового защитника команды Тома Лемара, отметив его важную роль в нынешних успехах клуба.

«Я очень благодарен всей команде и тому, как она работает на тренировках. Игроки сделали шаг вперед во всех аспектах, ведь непросто показывать такой футбол в сложной ситуации, как у нас в последние месяцы. Это работа головы, ментальности и настоящего командного духа.

Лемар – дифференциальный игрок с мячом, сейчас он в своей лучшей физической форме. Когда он на поле с мячом, то меняет правила игры. Если он хорошо подготовлен физически – игра идет сама собой. Мы должны беречь его, ведь сезон длинный. Это футболист с той скоростью игры, которая нам необходима, и для «Жироны» он имеет большое значение, невероятный исполнитель», – подытожил Мичел.

Тома Лемар Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона
Дмитрий Олийченко Источник
