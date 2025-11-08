Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 22:18 |
2469
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»

Известный тренер – о Шумахере

08 ноября 2025, 22:18 |
2469
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
УПЛ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о бывшем футболисте «Волыни» Шумахере.

«У нас был невероятный талант – Шумахер. Уникальный футболист ростом 193 см! Играл в Удинезе и Аустрии. После этих клубов убедить его приехать в Луцк было непросто, но нам удалось. Как человек, Шумахер был непростым. Устраивал ночью гонки по Луцку на машине, любил бары, пиво, девушек. Как тут уследить?! Не приковываю же его цепями к батарее! Как только в Бразилию поедет – с лишним весом возвращается.

Когда Шумахер хотел, то играл как Пеле, а когда не хотел, то никак его не заставишь. Я и мои помощники с ним не справились, хотя мы и пытались. Шумахера отпустили без моего участия, он впоследствии в Португалии играл», – сказал Кварцяный.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Кварцяный назвал нападающего, которого недооценили в Шахтере и Динамо
КВАРЦЯНЫЙ: «Брейдаблик словно команда из украинской Первой или Второй лиги»
Виталий Кварцяный Волынь Луцк
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08 ноября 2025, 17:40 4
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер

Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться

Перспективы и нестабильность: 6 проблем, которые должен решить Мареска
Футбол | 08.11.2025, 21:22
Перспективы и нестабильность: 6 проблем, которые должен решить Мареска
Перспективы и нестабильность: 6 проблем, которые должен решить Мареска
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08.11.2025, 20:02
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем