КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл как Пеле»
Известный тренер – о Шумахере
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о бывшем футболисте «Волыни» Шумахере.
«У нас был невероятный талант – Шумахер. Уникальный футболист ростом 193 см! Играл в Удинезе и Аустрии. После этих клубов убедить его приехать в Луцк было непросто, но нам удалось. Как человек, Шумахер был непростым. Устраивал ночью гонки по Луцку на машине, любил бары, пиво, девушек. Как тут уследить?! Не приковываю же его цепями к батарее! Как только в Бразилию поедет – с лишним весом возвращается.
Когда Шумахер хотел, то играл как Пеле, а когда не хотел, то никак его не заставишь. Я и мои помощники с ним не справились, хотя мы и пытались. Шумахера отпустили без моего участия, он впоследствии в Португалии играл», – сказал Кварцяный.
