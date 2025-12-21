Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Кварцяный объяснил, что может помочь Шахтеру выиграть Лигу конференций
Лига конференций
21 декабря 2025, 12:56 |
212
0

Кварцяный объяснил, что может помочь Шахтеру выиграть Лигу конференций

Виталий Кварцяный считает, что «горнякам» нужно хорошо провести сборы

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился оценившими шансы донецкого Шахтера на триумф в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

- Может ли Шахтер побороться за победу в Лиге конференций, учитывая уровень оппозиции, где можно выделить Фиорентину, Кристал Пелес, Страсбург?

– Кристалл Пелес вчера против КуПСа выглядел как сельская команда. В их действиях нет уверенности. Подбор игроков хорош, но сколько я их не смотрю, то одно разочарование.

Если Шахтер хорошо проведет зимние сборы, усилится полтора-двумя игроками, то вполне может выиграть Лигу конференций. «Горняки» играют в интересный футбол, они нацелены на конструктив и атаку, поэтому у них есть шанс выстрелить. Возможно, три пропустят, но пять забьют, – сказал специалист.

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии. Возможными соперниками «горняков» в 1/8 финала могут стать: КуПС (Финляндия), Шкендия (Северная Македония), Лех Познань (Польша), Самсунспор (Турция)

Виталий Кварцяный Лига конференций Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
