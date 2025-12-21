Кварцяный объяснил, что может помочь Шахтеру выиграть Лигу конференций
Виталий Кварцяный считает, что «горнякам» нужно хорошо провести сборы
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился оценившими шансы донецкого Шахтера на триумф в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.
- Может ли Шахтер побороться за победу в Лиге конференций, учитывая уровень оппозиции, где можно выделить Фиорентину, Кристал Пелес, Страсбург?
– Кристалл Пелес вчера против КуПСа выглядел как сельская команда. В их действиях нет уверенности. Подбор игроков хорош, но сколько я их не смотрю, то одно разочарование.
Если Шахтер хорошо проведет зимние сборы, усилится полтора-двумя игроками, то вполне может выиграть Лигу конференций. «Горняки» играют в интересный футбол, они нацелены на конструктив и атаку, поэтому у них есть шанс выстрелить. Возможно, три пропустят, но пять забьют, – сказал специалист.
Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии. Возможными соперниками «горняков» в 1/8 финала могут стать: КуПС (Финляндия), Шкендия (Северная Македония), Лех Познань (Польша), Самсунспор (Турция)
