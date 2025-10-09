«Разочарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки

Заняв первое место в группе на молодежном ЧМ-2025, сборная Украины U-20 не смогла преодолеть барьер 1/8 финала. На этой стадии соревнований подопечные Дмитрия Михайленко уступили Испании с минимальным счетом 0:1.

Один из самых опытных специалистов украинского футбола Виталий Кварцяный, который внимательно следил за перипетиями молодежного мундиаля в Чили, никак не ожидал такого поворота событий. Об этом он признался в комментарии корреспонденту Sport.ua:

«Не хочу ничего говорить. У меня грусть, ностальгия. Я очень хотел, чтобы Украина прошла на чемпионате мира дальше, однако разочарован тем, что ей это не удалось. А говорить о том, кто хорошо играл, а кто плохо, как и подробно разбирать игру футболистов или тактику тренеров, в данном случае мне не хочется. Я видел все нюансы, представлял – а вышло так, как вышло.

Могу сказать только одно: не повезло, что молодежная сборная не сыграет в следующем круге мировой первенства. Ведь мне нравилось за ней следить, желая нашей команде проходить как можно дальше в турнире. Я надеялся на то, что она будет преодолевать шаг за шагом этот путь и сможет выйти в финал. И даже не думал, что так произойдет».