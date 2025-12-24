Оболонь определилась с некоторыми спаррингами в Турции

Как стало известно Sport.ua, среди соперников «Оболони» на турецком сборе, куда киевляне отправятся 17 января, будут представители разных футбольных школ: болгарский «Ботев», узбекский «Пахтакор», датский «Кольдинг» и резервисты австрийского гранда «Зальцбурга».

Это полезный опыт, который обязательно пригодится киевлянам в чемпионате. Еще с четырьмя потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, и контракты пока не подписаны.

Пока футболисты «Оболони» находятся в отпуске, и уже вскоре команда может понести первую потерю: 31 декабря истекает срок аренды полузащитника Олега Ильина, который принадлежит «Колосу».

В настоящее время подопечные Александра Антоненко набрали 17 очков и занимают 12-е место в УПЛ.

