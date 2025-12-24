Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь определилась с некоторыми спаррингами в Турции
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 15:33 |
161
0

Оболонь определилась с некоторыми спаррингами в Турции

Это поможет «пивоварам» хорошо подготовиться ко второй части сезона

24 декабря 2025, 15:33 |
161
0
Оболонь определилась с некоторыми спаррингами в Турции
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, среди соперников «Оболони» на турецком сборе, куда киевляне отправятся 17 января, будут представители разных футбольных школ: болгарский «Ботев», узбекский «Пахтакор», датский «Кольдинг» и резервисты австрийского гранда «Зальцбурга».

Это полезный опыт, который обязательно пригодится киевлянам в чемпионате. Еще с четырьмя потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, и контракты пока не подписаны.

Пока футболисты «Оболони» находятся в отпуске, и уже вскоре команда может понести первую потерю: 31 декабря истекает срок аренды полузащитника Олега Ильина, который принадлежит «Колосу».

В настоящее время подопечные Александра Антоненко набрали 17 очков и занимают 12-е место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» озвучила планы на зимние сборы.

По теме:
ФОТО. Игрок звездного состава Динамо провел мастер-класс в Нью-Йорке
Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
Игрок Шахтера: «УПЛ сейчас становится интереснее»
инсайд Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Пахтакор Ботев Пловдив РБ Зальцбург
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
Баскетбол | 23 декабря 2025, 14:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду

Светислав Пешич вернулся в Мюнхен

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 27
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Футбол | 24.12.2025, 11:22
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Футбол | 24.12.2025, 13:31
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 1
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 8
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем