Киев и Турция. Оболонь озвучила планы на зимние сборы

Игроки «Оболони» с 13 декабря находятся в отпуске. Тем временем в клубе определились с планом подготовки ко второй части сезона.

До 7–8 января игроки Оболони будут восстанавливать силы после первой части сезона. Каждый футболист получил индивидуальный план подготовки на 9 дней, чтобы подойти к сбору в оптимальной форме. 8–9 января футболисты пройдут обязательное медицинское обследование.

Далее – неделя подготовки в Киеве, работа над физической готовностью и игровыми компонентами. 17 января ФК «Оболонь» отправляется на сборы в Турцию, где запланировано несколько товарищеских матчей с иностранными клубами, сообщает пресс-служба киевского клуба.

В первой части чемпионата «Оболонь» набрала 17 очков. Команда находится на 12 месте с отрывом в два балла от зоны переходных матчей.