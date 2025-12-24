ФОТО. Игрок звездного состава Динамо провел мастер-класс в Нью-Йорке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Память Лобановского почтили за океаном

В Нью-Йорке завершился традиционный Мемориал Валерия Лобановского, который проводится ежегодно, начиная с 2003 года.

Насыщенная программа соревнований предусматривала интересную борьбу не только ветеранов футбола, но и будущих мастеров кожаного мяча. В турнире приняли участие четыре команды юных футболистов, две из которых представляли Академию «Bridge View Soccer» из Бруклина, которая вместе с основателем Ассоциации ветеранов спорта США Эдвардом Лучиным стала организатором нынешнего Мемориала. На футбольное поле вышли также ветеранские команды, составленные из эмигрантов, которые в разные годы играли в футбол на профессиональном уровне – сборная мира и киевского «Динамо». В составе первой были выходцы из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и других стран, а второй – из Украины.

Самой титулованной персоной в ней стал гость турнира – бывший игрок и тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко, который приехал в США со своим сыном Матвеем. На протяжении многих лет он был подопечным, а затем и одним из ассистентов Валерия Лобановского в клубе и национальной команде.

В игре, которая завершилась вничью со счетом 5:5, один из мячей забил именно Михайличенко. Сделал он это в конце игрового времени эффектным образом, направив мяч в ворота пяткой.

«Накануне турнира Алексей Михайличенко провел мастер-класс для юных футболистов и тренеров Бруклинской Академии «Bridge View Soccer», – сообщил для Sport.ua Эдвард Лучин. – Он продемонстрировал свой богатый арсенал как игрока, так и тренера. Мы искренне благодарны ему за визит».

Один из руководителей Академии Олег Сарумов добавил: «В Украину господин Алексей вернется со средствами, собранными для нужд воинов ВСУ, которые находятся в госпитале. В США не забывают о ребятах, которые оказывали героическое сопротивление врагу».

Ранее ВСУ обновили данные о потерях армии рф.

