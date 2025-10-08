Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Михайленко и игроки молодежки рассказали о вылете из ЧМ U-20
Молодежные турниры
08 октября 2025, 20:53 | Обновлено 08 октября 2025, 20:59
Сборная Украины U-20 минимально уступила команде Испании U-20

УАФ. Дмитрий Михайленко

Коуч и игроки сборной Украины дали комментарии после матча 1/8 финала чемпионата мира 2025 U-20.

Молодёжная сборная Украины U-20 завершила свой путь на чемпионате мира, уступив Испании в матче стадии 1/8 финала с минимальным счётом 0:1.

В видео от УАФ – эмоции, анализ и первые впечатления после игры. Главный тренер Дмитрий Михайленко поделился своими мыслями о матче и выступлении команды.

Игроки Владислав Кисиль, Владислав Крапивцов и Богдан Будко рассказали о борьбе на поле, опыте участия в мировом первенстве и поддержке украинских болельщиков.

По теме:
Аргентина U20 – Нигерия U20, Колумбия U20 – ЮАР U20. Смотреть онлайн LIVE
Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»
Полузащитник сборной Украины U-20: «Мы достойно сыграли с Испанией»
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
