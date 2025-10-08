МИХАЙЛЕНКО: «Жаль, что попали на испанцев. До конца верили, что сравняем»

Главный тренер сборной Украины U-20 по футболу Дмитрий Михайленко прокомментировал матч 1/8 финала против Испании U-20 (0:1) на чемпионате мира 2025 U-20.

Михайленко отметил: в команде до последнего верили, что могут сравнять счет. На последней минуте основного времени соответствующий шанс имел форвард Александр Пищур, однако его удар был заблокирован.

Дмитрий Михайленко: «Сейчас уже эмоции улеглись, а во время игры верили до последнего, что сравняем, верили до последнего, что пройдем. Были моменты, было давление, уже больше за счет эмоций, какого-то драйва и адреналина в последние 15 минут.

Второй тайм был очень достойным, и испанцам было тяжело. Хороший путь прошли. Очень жаль, что попали на такую команду – действительно сильная команда, чемпион Европы. Но надо смотреть вперед с высоко поднятой головой.

Ситуация с Синчуком поломала планы, это было перед обедом, за пару часов до установки. Это поломало планы, немного выбило нас из седла. И нужно было какое-то время, чтобы понять, что делать дальше.

Но уже там, на установке, сказали, что ничто не может нам мешать думать об игре, о победе. Поэтому ситуация – я не знаю, как комментировать, нужно разбираться, что вообще произошло. Сейчас я вообще ничего не могу сказать».