УКРАИНА U20

Во вторник, 7 октября, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира U-20, в котором встретятся сборные Украины и Испании. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio Elías Figueroa Brander», игра начнется в 22:30 по киевскому времени.

Наша команда заняла первое место группы В. Украинцы стартовали на турнире с победы над Южной Кореей (2:1), затем сыграли вничью с Панамой (1:1) и обыграли Парагвай (2:1). Испанцы с трудом пробились в плей-офф. «Фурия роха» проиграла Марокко (0:2) ы сыграла вничью с Мексикой (2:2). Но победа над Бразилией (1:0) позволила испанцам занять третье место в группе С и таки выйти в 1/8 финала. Сборная Испании U-20 всего один раз выигрывала чемпионат мира, завоевав титул в 1999 году. Наша сборная, напомним, победила на мировом первенстве в 2019-м.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.