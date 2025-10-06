Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-20 – Испания U-20. Текстовая трансляция матча
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
07.10.2025 22:30 - : -
Испания U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 октября 2025, 23:17 | Обновлено 06 октября 2025, 23:19
107
0

Украина U-20 – Испания U-20. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала юниорского чемпионата мира

06 октября 2025, 23:17 | Обновлено 06 октября 2025, 23:19
107
0
Украина U-20 – Испания U-20. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 октября, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира U-20, в котором встретятся сборные Украины и Испании. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio Elías Figueroa Brander», игра начнется в 22:30 по киевскому времени.

Наша команда заняла первое место группы В. Украинцы стартовали на турнире с победы над Южной Кореей (2:1), затем сыграли вничью с Панамой (1:1) и обыграли Парагвай (2:1). Испанцы с трудом пробились в плей-офф. «Фурия роха» проиграла Марокко (0:2) ы сыграла вничью с Мексикой (2:2). Но победа над Бразилией (1:0) позволила испанцам занять третье место в группе С и таки выйти в 1/8 финала. Сборная Испании U-20 всего один раз выигрывала чемпионат мира, завоевав титул в 1999 году. Наша сборная, напомним, победила на мировом первенстве в 2019-м.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U20
7 октября 2025 -
22:30
Испания U20
Тотал голов меньше 2.5 1.99 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эксперт объяснил, почему сборная Украины на ЧМ может обыграть испанцев
Сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Украина - Испания текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 06 октября 2025, 22:25 1
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 38
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 09:21
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Лига фанерных грандов
Футбол | 06.10.2025, 17:00
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Футбол | 06.10.2025, 08:52
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
04.10.2025, 21:52
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 8
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 5
Бокс
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем