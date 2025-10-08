УКРАИНА U20

Сборная Украины U-20 завершила выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Украины U-20 уступила команде Испании U-20 (0:1).

Украинская команда играла без ключевого футболиста Геннадия Синчука, который получил второй матч дисквалификации за нахождение в технической зоне в предыдущей игре.

На 24-й минуте гол за испанцев забил Пабло Гарсия, нападающий Бетиса».

Испания как победитель пары вышла в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР.

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала, 7 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1

Гол: Пабло Гарсия, 24

