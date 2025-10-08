Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
07.10.2025 22:30 – FT 0 : 1
Испания U20
Молодежные турниры
08 октября 2025, 00:23 | Обновлено 08 октября 2025, 00:46
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 завершила выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Украины U-20 уступила команде Испании U-20 (0:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская команда играла без ключевого футболиста Геннадия Синчука, который получил второй матч дисквалификации за нахождение в технической зоне в предыдущей игре.

На 24-й минуте гол за испанцев забил Пабло Гарсия, нападающий Бетиса».

Испания как победитель пары вышла в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР.

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала, 7 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1

Гол: Пабло Гарсия, 24

ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин.

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Гарсия (Испания U20).
По теме:
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
