УКРАИНА U20

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20
Сборная Украины U-20 завершила выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
7 октября в 22:30 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Украины U-20 уступила команде Испании U-20 (0:1).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинская команда играла без ключевого футболиста Геннадия Синчука, который получил второй матч дисквалификации за нахождение в технической зоне в предыдущей игре.
На 24-й минуте гол за испанцев забил Пабло Гарсия, нападающий Бетиса».
Испания как победитель пары вышла в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР.
Чемпионат мира 2025 U-20
1/8 финала, 7 октября 2025, Вальпараисо (Чили)
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1
Гол: Пабло Гарсия, 24
ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18-летний Шерхан Калмурза получил образовательный грант
Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко