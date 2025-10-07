УКРАИНА U20

Во вторник, 7 октября, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира U-20, в котором будут играть сборные Украины и Испании. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio El&as Figueroa Brander», начало – в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Украина U-20

Украина уверенно провела групповой турнир. В стартовой игре была одолена Южная Корея со счётом 2:1. украинцы забили два быстрых гола, затем пропустили, однако удержали преимущество. В следующей игре победить не удалось – Синчук реализовал пенальти, однако оппоненты сравняли счет и больше в матче голов не было.

В обоих матчах голами и вообще своими нестандартными действиями отмечался Геннадий Синчук, однако он не смог принять участие в игре третьего тура группового этапа из-за дисквалификации. Однако в той игре главный тренер Дмитрий Михайленко вообще сделал шесть замен по сравнению с матчем против Панамы. И тактика сработала – снова 2:1 с вышедшими на замену забитыми голами Деркача и Пономаренко.

Общим для всех матчей является то, что украинцам не хватает функциональной подготовки на все 90 минут игры, где-то в середине второго тайма они проседали физически. Однако для этого и существуют замены.

Испания U-20

Сборной Украины с жребием не слишком повезло – мог выпасть кто-то другой, но выпала грозная по имени сборная Испании, какая вообще могла не выйти из группы, но попала в четверку лучших команд, занявших третье место.

Однако результаты испанцев на мундиале не впечатляют. Сначала последовало стартовое поражение от Марокко со счетом 0:2, а во втором туре «красная фурия» расписала ничью с мексиканцами (2:2). При таких раскладах необходима была только победа над бразильцами и в третьем туре «селесао» таки уступили испанцам со счетом 0:1.

Стоит отметить, что результаты команды явно не впечатляют, но преимущественно так и выигрываются турниры топовыми командами – раскачка и поиск игры на групповом этапе и постепенное набирание оборотов дальше. Надеемся, что украинцы опровергнут это утверждение, ведь, если играть против испанцев плотно, быть надежными в защите и, в идеале, постоянно прессинговать, то они обязательно допустят ошибок в защите, которыми можно будет воспользоваться.

История встреч

Украина периодически встречается с испанцами, но именно в этой возрастной категории команды сыграют впервые.

Ориентировочные составы

Украина U-20: Крапивцов – Гусев, Мельниченко, Кысиль, Катрич – Синчук, Будко, Кревсун, Шах, Караман – Пищур

Испания U-20: Фран – Диас, Куэнка, Мерино, Фортеа – Мендоса, Пинар – Вирджили, Белаид, Гарсия – Икер Браво

Прогноз на противостояние

Верим в наших и спрогнозируем все же выход в четвертьфинал соревнований любым способом – то ли в основное время, то ли с помощью экстратаймов или серии пенальти.