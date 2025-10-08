Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
07.10.2025 22:30 – FT 0 : 1
Испания U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 октября 2025, 00:20 | Обновлено 08 октября 2025, 00:52
1205
23

Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании

Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира

08 октября 2025, 00:20 | Обновлено 08 октября 2025, 00:52
1205
23 Comments
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 продолжила выступления на чемпионате мира, проведя матч 1/8 финала. Наша команда уверенно вышла в плей-офф с первого места в своей группе, набрав 7 очков из 9 возможных. Однако жребий на этой стадии оказался не самым удачным — соперником стала грозная сборная Испании. Испанцы могли и вовсе не попасть в плей-офф, но в последнем туре сенсационно обыграли Бразилию (1:0) и прошли дальше с третьего места.

Проблемы для украинцев начались ещё до стартового свистка. Одному из лидеров команды, Геннадию Синчуку, пришлось пропустить второй матч подряд. ФИФА признала его виновным в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса — Геннадий находился в технической зоне во время встречи с Парагваем, что запрещено дисквалифицированным игрокам. По сравнению с предыдущей игрой Дмитрий Михайленко провёл три замены — все в атакующей линии. Вместо Шевченко, Пищура и Дегтяра с первых минут на поле появились Шах, Пономаренко и Деркач.

Матч начался для Украины обнадёживающе. Уже в дебюте Кревсун и Караман нанесли несколько ударов, дав понять, что наша команда намерена играть активно. Однако реальность быстро внесла свои коррективы. Испанцы перехватили мяч, навязали контроль и начали методично разрывать оборонные построения Украины. В середине тайма их настойчивость принесла результат. После розыгрыша углового Мерино навесил в штрафную, где Пабло Гарсия, оставшийся без опеки, вторым касанием расстрелял Крапивцова — 0:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

После забитого мяча испанцы сбавили обороты и сосредоточились на контроле игры. Казалось, теперь Украина должна активнее идти вперёд, но атакующая игра у команды Михайленко не ладилась: слишком много неточных передач, поспешных забросов и потерь. Большинство атак захлёбывалось, не доходя до штрафной соперника. Лишь под занавес первого тайма сборная Украины создала по-настоящему опасный момент. Кревсун идеально навесил со штрафного на голову Пономаренко, но тот пробил мимо цели — отличный шанс был упущен.

Во втором тайме испанцы продолжили контролировать мяч, однако первыми по-настоящему опасный момент создали украинцы. После удара Ващенко мяч задел защитника и, изменив траекторию, пролетел чуть выше ворот. Испанцы ответили своим эпизодом: Пабло Гарсия мог оформить дубль, пробив из пределов штрафной площадки, но на этот раз мяч также ушёл над перекладиной.

К середине тайма украинцы начали действовать активнее, всё чаще приближаясь к воротам соперника. Удары по воротам стали появляться, однако точности не хватало. Игра постепенно перешла на встречные курсы — команды обменивались атаками, но до реальной угрозы дело почти не доходило. Последний опасный момент у сборной Украины возник в самой концовке матча. Пищур получил мяч в центре штрафной площадки и пробил по воротам, но его удар успели заблокировать защитники сборной Испании.

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, на этом сборная Украины U-20 завершает своё выступление на чемпионате мира. Команда достойно боролась, но пробиться в следующую стадию не удалось. А сборная Испании в 1/4 финала встретится с победителем пары Колумбия – Южная Африка.

Чемпионат мира U-20. 1/8 финала.

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1

Гол: Пабло Гарсия (24)

Предупреждение: Куэнка (12)

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах (Шевченко, 65), Ващенко (Будко, 81), Кревсун, Деркач (Дигтярь, 89), Караман (Панченко, 81), Пономаренко (Пищур, 46).

Испания U-20: Фран Гонсалес, Фортеа (Каналес, 78), Мерино, Куэнка (Кортес, 59), Диас, Мендоса, Тиаго, Белаид (Наварро, 78), Пабло Гарсия, Виргили (Мелла, 59), Браво.

Арбитр: Джалал Джаед (Марокко)

Стадион «Estadio Elías Figueroa Brander» (Чили)

УКРАИНА U-20 – ИСПАНИЯ U-20. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автор гола в ворота Динамо надеется на вызов в сборную Украины
Футбол | 08 октября 2025, 00:02 1
Автор гола в ворота Динамо надеется на вызов в сборную Украины
Автор гола в ворота Динамо надеется на вызов в сборную Украины

Иван Литвиненко помог «Металлисту 1925» вырвать ничью в восьмом туре Премьер-лиги

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 07 октября 2025, 23:02 12
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо

Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07.10.2025, 02:38
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07.10.2025, 10:09
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dovbush
Найбільш незрозуміле рішення - заміна Пономаренка на Піщура. Піщур слабший фізично та технічно, повільніший, та не вміє відбирати м'яч у суперників
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Звичайно потрапити з першого місця на Іспанію - це той ще " фарт " .  Але потрібно було грати та мати якісний план на цю гру . Але , як грати проти іспанців , Михайленко чи то не довів до хлопців , чи й сам не розумів . Особливо вразило невміння якісно переходити з оборони в атаку , постійні втрати м'яча та поспіх вивести когось на удар по воротах , чи це була нервозність. Незрозуміла була заміна Пономаренко на Піщура в другому таймі . Якщо перший добре чіплявся за м'яч , міг обіграти один в один , потрібні були тільки націлені передачі . Піщур же виглядав , як незграбна чапля і часто втрачав м'яч , а нагода на останніх хвилинах , як серпом по одному місцю . Сподобались Кревсун та Караман , який встигав і в атаку сходити і в обороні відпрацювати . І звичайно історія з Синчуком поза межами розуміння . Але хлопці зробили все , що змогли проти молодих іспанців , які зараз є фаворитами в усіх великих турнірах .
Ответить
+2
Лига
Занять первое место в группе, попасть на третью Испанию, получить д__бильную дисквалификацию основного игрока, это надо уметь ещё . По игре ничего не создали для выхода в 1/4, трусливый футбол
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
😢😢На жаль, лише один момент після кутового вирішив долю матчу. Всі учасники цього чату зберімось на трибуні перед хлопцями і подякуймо за 1/8 фіналу. Кричимо разом:
👇
Ууууу ! (👏оплеск)
Краааа ! (👏оплеск)
Їііііі ! (👏оплеск)
Наааа ! (👏оплеск)
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
У-кра-ї-на! У-кра-ї-на! У-кра-ї-на!!!
(по складово)
Ответить
+2
Santk86
Вообще ноль, не одного момента за всю игру, как они собирались выигрывать большой вопрос. Самое обидное, что эта Испания нам была по зубам, но они перегорели ещё до матча 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Iigor6583
О Боже, яке це непотріб, бездари, кривоногі тихоходи на чолі з фізручилами. Ну для чого фізрук випустив цю трьометрову дилду пищура, та він м'яча не може зупинити, програв всі вехові м'ячі  іспанцям з зростом метр двадцять з капелюхом, це звіздець. Ну і нащадки колишніх футболістів ні-я-кі. Кумовсиво, сватовство, ось і маємо результви. Ну а відносно Синчука, тому хто винний, потрібно дати по шапці так, щоб аж шуба завернулася. Мажори і піжони бездарні...
Ответить
+1
Alex
Обе сборные а значит и в бущем  играют в абсолютно трусливый 90’ года футбол на как получится без плана на контроль . Это видно сразу . Будущее будет середняки за выход из группы а там поражения . Смотрите на топы и играйте в том же русле а не терпилы против них, ни куда это не приводит 
Ответить
+1
MaximusOne
"Дякуємо" федерація і її голові А.Шевченко, за те що своєю помилкою лишили нас хоть якихось шансів на прохід.
Ответить
+1
Serhii P.
місце у складі отримують не за професійними якостями, а через зв"язки батьків - колишніх футболістів: Шевченко (голова УАФ), Гусєв (тренер "Динамо"), Пищур (легенда "Волині")
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Зато бідосі так тужилися, щоб обіграти Парагвай і зайняти 1 місце в групі В результаті 2 і 3 місце з нашої групи грають з Норвегією і Марокко, а наші лошари вийшли на Іспанію
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанаты Бленуце
Почему не играл наш кумир Бленуце?
Ответить
-1
Парень Пумы
Санька Лысый, ты по радио слушал эту игру или все-таки посмотрел!? ☝️
Ответить
-1
Стюард #11
Всрались ще перед виходом на поле, і так і бігали, з грузом в шортах... А іспанці навпаки, знали що вже проти обісраних на поле виходять)) 
Ну коли вже менталітет зміниться, га?!.. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Я попереджав перед грою що цей спектакль не вартий перегляду і що я не буду дивитись гру. І не тому, що я не вірив у збірну. А тому що це усього навсього збірна Ю-20. А це означає що за статистикою із такої категорії в дорослу збірну потім попадають один-два гравці (та й то не завжди) Тому навіть якби виграли ЧМ то толку? Одні вже вигравали... 
Ответить
-3
Парень Пумы
Пафосно вылетели из турнира ☝️ Испания бомба 
Ответить
-5
Популярные новости
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
06.10.2025, 12:54 5
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем