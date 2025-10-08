Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании

Сборная Украины U-20 продолжила выступления на чемпионате мира, проведя матч 1/8 финала. Наша команда уверенно вышла в плей-офф с первого места в своей группе, набрав 7 очков из 9 возможных. Однако жребий на этой стадии оказался не самым удачным — соперником стала грозная сборная Испании. Испанцы могли и вовсе не попасть в плей-офф, но в последнем туре сенсационно обыграли Бразилию (1:0) и прошли дальше с третьего места.

Проблемы для украинцев начались ещё до стартового свистка. Одному из лидеров команды, Геннадию Синчуку, пришлось пропустить второй матч подряд. ФИФА признала его виновным в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса — Геннадий находился в технической зоне во время встречи с Парагваем, что запрещено дисквалифицированным игрокам. По сравнению с предыдущей игрой Дмитрий Михайленко провёл три замены — все в атакующей линии. Вместо Шевченко, Пищура и Дегтяра с первых минут на поле появились Шах, Пономаренко и Деркач.

Матч начался для Украины обнадёживающе. Уже в дебюте Кревсун и Караман нанесли несколько ударов, дав понять, что наша команда намерена играть активно. Однако реальность быстро внесла свои коррективы. Испанцы перехватили мяч, навязали контроль и начали методично разрывать оборонные построения Украины. В середине тайма их настойчивость принесла результат. После розыгрыша углового Мерино навесил в штрафную, где Пабло Гарсия, оставшийся без опеки, вторым касанием расстрелял Крапивцова — 0:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

После забитого мяча испанцы сбавили обороты и сосредоточились на контроле игры. Казалось, теперь Украина должна активнее идти вперёд, но атакующая игра у команды Михайленко не ладилась: слишком много неточных передач, поспешных забросов и потерь. Большинство атак захлёбывалось, не доходя до штрафной соперника. Лишь под занавес первого тайма сборная Украины создала по-настоящему опасный момент. Кревсун идеально навесил со штрафного на голову Пономаренко, но тот пробил мимо цели — отличный шанс был упущен.

Во втором тайме испанцы продолжили контролировать мяч, однако первыми по-настоящему опасный момент создали украинцы. После удара Ващенко мяч задел защитника и, изменив траекторию, пролетел чуть выше ворот. Испанцы ответили своим эпизодом: Пабло Гарсия мог оформить дубль, пробив из пределов штрафной площадки, но на этот раз мяч также ушёл над перекладиной.

К середине тайма украинцы начали действовать активнее, всё чаще приближаясь к воротам соперника. Удары по воротам стали появляться, однако точности не хватало. Игра постепенно перешла на встречные курсы — команды обменивались атаками, но до реальной угрозы дело почти не доходило. Последний опасный момент у сборной Украины возник в самой концовке матча. Пищур получил мяч в центре штрафной площадки и пробил по воротам, но его удар успели заблокировать защитники сборной Испании.

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, на этом сборная Украины U-20 завершает своё выступление на чемпионате мира. Команда достойно боролась, но пробиться в следующую стадию не удалось. А сборная Испании в 1/4 финала встретится с победителем пары Колумбия – Южная Африка.

Чемпионат мира U-20. 1/8 финала.

Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1

Гол: Пабло Гарсия (24)

Предупреждение: Куэнка (12)

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах (Шевченко, 65), Ващенко (Будко, 81), Кревсун, Деркач (Дигтярь, 89), Караман (Панченко, 81), Пономаренко (Пищур, 46).

Испания U-20: Фран Гонсалес, Фортеа (Каналес, 78), Мерино, Куэнка (Кортес, 59), Диас, Мендоса, Тиаго, Белаид (Наварро, 78), Пабло Гарсия, Виргили (Мелла, 59), Браво.

Арбитр: Джалал Джаед (Марокко)

Стадион «Estadio Elías Figueroa Brander» (Чили)

