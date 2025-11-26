В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Клуб не планирует усиления вратарской линии
Киевское «Динамо» пока не рассматривает варианты усиления вратарского звена.
Как сообщает журналист Сергей Тищенко, пока тренером голкиперов в клубе остается Михаил Михайлов, поиск новых вратарей не ведется. Также журналист сомневается, что киевляне подпишут голкипера «Зари» Никиту Сапутина, поскольку луганский клуб установил за него слишком высокую цену. Именно из-за этого, по словам журналиста, от трансфера отказался и «Металлист 1925».
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
