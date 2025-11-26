Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 05:02
1

В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
ФК Динамо. Руслан Нещерет

Киевское «Динамо» пока не рассматривает варианты усиления вратарского звена.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, пока тренером голкиперов в клубе остается Михаил Михайлов, поиск новых вратарей не ведется. Также журналист сомневается, что киевляне подпишут голкипера «Зари» Никиту Сапутина, поскольку луганский клуб установил за него слишком высокую цену. Именно из-за этого, по словам журналиста, от трансфера отказался и «Металлист 1925».

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

Сергей Тищенко
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
Перець
Коли буде вже дебют Суркіса , Нещерет вже задовбав своєю нестабільністю
Ответить
+2
