В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Киевское «Динамо» пока не рассматривает варианты усиления вратарского звена.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, пока тренером голкиперов в клубе остается Михаил Михайлов, поиск новых вратарей не ведется. Также журналист сомневается, что киевляне подпишут голкипера «Зари» Никиту Сапутина, поскольку луганский клуб установил за него слишком высокую цену. Именно из-за этого, по словам журналиста, от трансфера отказался и «Металлист 1925».

