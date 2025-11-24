Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, каким должен быть главный тренер «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

– Если предположить, что выбор зависит от вас, то на кого бы вы обратили внимание?

– Сложно сказать. Я не задумывался над этим вопросом. Но по эмоциям мне очень нравится Арда Туран или, скажем, Руслан Ротань. Мы же видим, как он заводил футболистов «Александрии», а сейчас «Полесья». Я имею в виду, что такого плана сейчас нужен наставник «Динамо». Нужен пахарь, а не какой-то авторитет, как, например, был Луческу. Команда валилась, а он ходил и умничал. Чтобы тренер понимал, что от результата зависит его карьера. Будет интересно. Часто во время подобных кризисов рождаются футбольные звезды и классные тренеры.

Когда-то неизвестного Жозе Моуриньо пригласили в «Порту» и он с командой выиграл Лигу чемпионов.