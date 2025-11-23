Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Киевское «Динамо» неудачно проводит первую часть сезона 2025/26: команда отстает от «Шахтера» на десять очков в чемпионате Украины и занимает только 24-е место в таблице Лиги конференций.

На этом фоне в медиапространстве все активнее обсуждают возможную отставку главного тренера киевлян Александра Шовковского. По информации источника внутри клуба, руководство уже рассматривает двух потенциальных преемников – одного украинского специалиста и одного иностранца, но их фамилии пока не разглашаются.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.