Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Тренер может покинуть клуб после неудачных результатов

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» неудачно проводит первую часть сезона 2025/26: команда отстает от «Шахтера» на десять очков в чемпионате Украины и занимает только 24-е место в таблице Лиги конференций.

На этом фоне в медиапространстве все активнее обсуждают возможную отставку главного тренера киевлян Александра Шовковского. По информации источника внутри клуба, руководство уже рассматривает двух потенциальных преемников – одного украинского специалиста и одного иностранца, но их фамилии пока не разглашаются.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
_ Moore
Чернат та Головко
Ответить
0
Lion
Аля-миля...
Ответить
0
AK.228
Зидан наверное и Вернидуб
Ответить
0
