В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком

Бывший звездный футболист «Шахтера» Дуглас Коста, поигравший в Европе также за «Баварию» и «Ювентус», может продолжить карьеру в Эквадоре.

На протяжении последних нескольких дней активную работу по подписанию бразильского ветерана ведет «Эмелек», боссы которого уверены, что им удастся договориться с Костой, даже несмотря на то, что тот также контактирует с итальянским «Кьево Верона».

«Эмелек» планирует оформить с Дугласом Костой контракт на один год, в то время как в Италии бразильцу предлагают лишь полугодичную сделку.

35-летний Дуглас Коста с сентября 2025-го пребывает в статусе свободного агента. До этого он на протяжении года выступал в Австралии за «Сидней».