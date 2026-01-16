Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком
16 января 2026, 14:39
В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком

Дуглас Коста в свои 35 лет не собирается заканчивать карьеру игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывший звездный футболист «Шахтера» Дуглас Коста, поигравший в Европе также за «Баварию» и «Ювентус», может продолжить карьеру в Эквадоре.

На протяжении последних нескольких дней активную работу по подписанию бразильского ветерана ведет «Эмелек», боссы которого уверены, что им удастся договориться с Костой, даже несмотря на то, что тот также контактирует с итальянским «Кьево Верона».

«Эмелек» планирует оформить с Дугласом Костой контракт на один год, в то время как в Италии бразильцу предлагают лишь полугодичную сделку.

35-летний Дуглас Коста с сентября 2025-го пребывает в статусе свободного агента. До этого он на протяжении года выступал в Австралии за «Сидней».

Дуглас Коста трансферы Шахтер Донецк чемпионат Эквадора по футболу
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
