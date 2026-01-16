Звездный экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в четвертом дивизионе Италии

Звездный экс-футболист донецкого «Шахтера» Дуглас Коста продолжит карьеру в составе команды, которая выступает в четвертом по силе дивизионе Италии.

Сенсационный переход объяснил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. В услугах 35-летнего бразильца заинтересован «Аль-Иттифак», однако саудовский клуб не может подписать игрока в нынешнем сезоне из-за лимита на иностранных футболистов.

Чтобы не потерять бразильца, было принято решение отправить вингера в «Кьево Верона» – клуб играет в Серии D и продолжает борьбу за повышение в классе.

Этот план придумал Пьетро Латерцы, который является владельцем и саудовского, и итальянского клубов, и не хочет, чтобы звездный футболист полгода находился без игровой практики.

Таким образом, Дуглас несколько месяцев проведет в чемпионате Италии, а уже во время летнего трансферного окна переедет в Саудовскую Аравию.

В период с 2010 по 2015 год Коста выступал в составе донецкого «Шахтера», где провел 203 матча (38 голов, 40 ассистов). Последним клубом бразильца был австралийский «Сидней», который он покинул в сентябре 2025-го.