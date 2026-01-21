Скрипник может вернуть в Украину футболиста, который играл в Германии

Луганская «Заря» может усилиться 20-летним украинским защитником Максимом Стрюковым, который с 2023 по 2024 год выступал в чемпионате Германии.

Главный тренер украинского клуба Виктор Скрипник предоставил шанс молодому футболисту проявить себя на тренировочных сборах в Турции. Если защитник сможет убедить наставника «Зари», то подпишет полноценный контракт и вернется в Украину.

Стрюков выступал за молодежные команды львовского «Руха», «Днепра» и «Мункача», однакол после полномасштабного вторжения выехал из Украины.

С февраля 2023 по август 2024 года находился в структуре «Ганновера», где провел 25 матчей в составе U-19 и записал на свой счет три ассиста. Последним клубом Стрюкова был словацкий «Саморин» (12 поединков, один гол).

В активе защитника две игра за сборную Украины U-19.