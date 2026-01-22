Карпаты готовят к трансферу лучшего игрока, которого хотело Динамо

Львовские «Карпаты» открыты к переговорам о продаже своего атакующего полузащитника Бруниньо, который заинтересовал израильский «Маккаби Хайфа».

По информации Виктора Вацко, сумма трансфера может составить около 3 млн евро. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо интересуется киевское «Динамо».