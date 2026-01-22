Карпаты готовят к трансферу лучшего игрока, которого хотело Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 06:42
0

Львовский клуб вскоре покинет Бруниньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Львовские «Карпаты» открыты к переговорам о продаже своего атакующего полузащитника Бруниньо, который заинтересовал израильский «Маккаби Хайфа».

По информации Виктора Вацко, сумма трансфера может составить около 3 млн евро. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо интересуется киевское «Динамо».

трансферы Маккаби Хайфа Карпаты Львов Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля по футболу трансферы УПЛ Бруниньо
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
