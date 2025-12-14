Игорь КОСТЮК: «Есть честь клуба Динамо, которую надо защищать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции 16-го тура после матча с «Вересом» (3:0).

– Вы уже четыре игры во главе команды и в каждом матче существенно меняли состав. Это связано с тем, что вы равномерно распределяете силы игроков или хотите увидеть возможности каждого?

– Здесь скорее «два в одном». Хочется и увидеть возможности и, как вы знаете, у нас очень плотный график, поэтому нужно делать ротацию. Я считаю, что у нас игроки высокого уровня и они все должны поддерживать этот уровень в играх.

– Какая задача будет стоять перед командой в последней игре Лиги конференций, которая уже ничего не будет решать?

– Наш клуб имеет имя, поэтому мы не имеем права выходить на эту игру равнодушными, даже если она ничего не решает. Есть честь клуба, которую мы должны защищать.

Несмотря на то, что «Ноа» – это армянская команда, по сути там играют одни легионеры. Армянские игроки там только на замене. Мы должны выходить на матч с максимальной концентрацией и защищать лицо клуба.