Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Игорь КОСТЮК: «Есть честь клуба Динамо, которую надо защищать»
14.12.2025 15:30 – FT 3 : 0
14 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:16
Игорь КОСТЮК: «Есть честь клуба Динамо, которую надо защищать»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после игры с Вересом

Игорь КОСТЮК: «Есть честь клуба Динамо, которую надо защищать»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции 16-го тура после матча с «Вересом» (3:0).

– Вы уже четыре игры во главе команды и в каждом матче существенно меняли состав. Это связано с тем, что вы равномерно распределяете силы игроков или хотите увидеть возможности каждого?

– Здесь скорее «два в одном». Хочется и увидеть возможности и, как вы знаете, у нас очень плотный график, поэтому нужно делать ротацию. Я считаю, что у нас игроки высокого уровня и они все должны поддерживать этот уровень в играх.

– Какая задача будет стоять перед командой в последней игре Лиги конференций, которая уже ничего не будет решать?

– Наш клуб имеет имя, поэтому мы не имеем права выходить на эту игру равнодушными, даже если она ничего не решает. Есть честь клуба, которую мы должны защищать.

Несмотря на то, что «Ноа» – это армянская команда, по сути там играют одни легионеры. Армянские игроки там только на замене. Мы должны выходить на матч с максимальной концентрацией и защищать лицо клуба.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев), асcист Николай Шапаренко.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алиу Тиаре (Динамо Киев), асcист Константин Вивчаренко.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
ПОНОМАРЕНКО: «Караваев сказал, за полукруг не заходить. Я послушал и забил»
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер выиграл 1-й тайм у Эпицентра
Бразильские легионеры Шахтера забили 50 голов в сезоне. А только декабрь
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
