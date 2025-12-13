Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Динамо Киев
14.12.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 23:01 | Обновлено 13 декабря 2025, 23:17
151
0

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Красно-черные киевлян еще не обыгрывали

13 декабря 2025, 23:01 | Обновлено 13 декабря 2025, 23:17
151
0
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес». Киевляне пытаются вернуть утраченные позиции после серии неудачных матчей, а ровенская команда стремится увеличить расстояние от опасной зоны внизу турнирной таблицы.

Динамо

Первая часть сезона стала настоящей катастрофой для «бело-синих», хоть поначалу ничто не предвещало столь плачевных результатов. Чемпионское звание «Динамо» вряд ли сможет защитить, и это стало понятно уже до зимнего перерыва. Печально все сложилось для киевлян и на евроарене: киевская команда за тур до окончания Основного раунда Лиги конференций потеряла шансы на выход в плей-офф. Получается, что после зимней паузы главным турниром для «бело-синих» может стать Кубок Украины. Взятие трофея хоть как-то скрасит предыдущие неудачные результаты, да еще и принесет путевку в квалификацию Лиги Европы.

В прошлом туре чемпионата киевляне прервали свою пятиматчевую проигрышную серию, обыграв «Кудровку» со счетом 2:1. Затем «Динамо» встретилось с «Фиорентиной», поражение от которой по сути завершило евросезон для киевской команды. Далее «бело-синих» ждут еще два поединка: с Вересом» в чемпионате и с армянским «Ноа» в Лиге конференций. Возможно, проблемы киевлян кроются в физической усталости, что отмечал и Игорь Костюк, который сменил у руля команды Александра Шовковского.

Налаживается у киевлян кадровая ситуация, ведь футболисты постепенно возвращаются из лазарета. Во Флоренции первые минуты после повреждений провели Ярмоленко и Огундана, а вот Буяльский еще не успел восстановиться. Также в двух предыдущих играх был недоступен получивший повреждение Попов. Тренерский штаб Игоря Костюка ищет решения для исправления игры «бело-синих». И одним из методов является привлечение футболистов из юношеского состава. Так, игровое время получили Редушко, Захарченко и Пономаренко, не за горами дебют Осипенко и, возможно, Суркиса.

Верес

Ровенчане идут с семиматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 5 ничьих), что позволило им поправить турнирное положение. Предыдущее поражение «Вереса» в УПЛ состоялось еще в конце сентября. Тем не менее, «красно-черные» находятся на опасном расстоянии от зоны переходных матчей.

В прошлом туре ровенская команда не сумела провести матч против «Металлиста 1925» из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. Решить судьбу этого поединка должен Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Предполагалось, что это произойдет на этой неделе, но рассмотрение вопроса перенесли на 18 декабря. А в предыдущем своем полноценном матче «красно-черные» сыграли в безголевую ничью с «Карпатами».

Команда Олега Шандрука демонстрирует довольно низкую результативность, зато в обороне «Верес» действует надежно. Лучшим бомбардиром «красно-черных» в нынешнем сезоне является Виталий Бойко, забивший четыре гола. Хорошей новостью для ровенчан стало восстановление форварда Ндукве. Также сможет помочь своим партнерам Стамулис, пропустивший из-за болезни игру против «Карпат».

Статистика встреч

Ранее команды провели 17 очных дуэлей, и ровенчане еще ни разу не обыгрывали киевлян. 14 побед одержало «Динамо», а еще три матча завершились вничью. В первом круге текущего чемпионата «бело-синие» в Ровно обыграли хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ванат.

Прогноз на противостояние

Киевляне две предыдущие встречи на своем поле проиграли, поэтому они будут полны решимости наконец одержать домашнюю победу. «Красно-черные» попытаются на мажорной ноте завершить год, но отобрать очки у «Динамо» будет непросто.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.46 для хозяев поля и 7.63 для ровенской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

«Бело-синие» провели серию неудачных матчей, поэтому будут стремиться исправить турнирную ситуацию. Поставим на победу «Динамо» с форой «-1.5».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Захарченко, Караваев, Яцык, Михайленко, Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Ярмоленко.

«Верес»: Горох, Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис, Харатин, Шарай, Бойко, Айдин, Уэсли, Тарануха.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
14 декабря 2025 -
15:30
Верес
Фора Динамо -1.5 2.24 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
СК Полтава – Рух. Текстовая трансляция матча
Аутсайдер-дебютант УПЛ проведет массовую чистку состава
Стало известно, кто еще может покинуть ЛНЗ этой зимой
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Футбол | 13 декабря 2025, 08:11 3
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана

В Мадриде не все выступают за назначение Зизу

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13 декабря 2025, 09:27 6
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»

Бернли и Фулхэм устроили матч-шоу в АПЛ с пятью голами
Футбол | 13.12.2025, 21:41
Бернли и Фулхэм устроили матч-шоу в АПЛ с пятью голами
Бернли и Фулхэм устроили матч-шоу в АПЛ с пятью голами
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Футбол | 13.12.2025, 17:32
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 11
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 20
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 16
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем