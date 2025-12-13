Динамо Киев

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес». Киевляне пытаются вернуть утраченные позиции после серии неудачных матчей, а ровенская команда стремится увеличить расстояние от опасной зоны внизу турнирной таблицы.

Динамо

Первая часть сезона стала настоящей катастрофой для «бело-синих», хоть поначалу ничто не предвещало столь плачевных результатов. Чемпионское звание «Динамо» вряд ли сможет защитить, и это стало понятно уже до зимнего перерыва. Печально все сложилось для киевлян и на евроарене: киевская команда за тур до окончания Основного раунда Лиги конференций потеряла шансы на выход в плей-офф. Получается, что после зимней паузы главным турниром для «бело-синих» может стать Кубок Украины. Взятие трофея хоть как-то скрасит предыдущие неудачные результаты, да еще и принесет путевку в квалификацию Лиги Европы.

В прошлом туре чемпионата киевляне прервали свою пятиматчевую проигрышную серию, обыграв «Кудровку» со счетом 2:1. Затем «Динамо» встретилось с «Фиорентиной», поражение от которой по сути завершило евросезон для киевской команды. Далее «бело-синих» ждут еще два поединка: с Вересом» в чемпионате и с армянским «Ноа» в Лиге конференций. Возможно, проблемы киевлян кроются в физической усталости, что отмечал и Игорь Костюк, который сменил у руля команды Александра Шовковского.

Налаживается у киевлян кадровая ситуация, ведь футболисты постепенно возвращаются из лазарета. Во Флоренции первые минуты после повреждений провели Ярмоленко и Огундана, а вот Буяльский еще не успел восстановиться. Также в двух предыдущих играх был недоступен получивший повреждение Попов. Тренерский штаб Игоря Костюка ищет решения для исправления игры «бело-синих». И одним из методов является привлечение футболистов из юношеского состава. Так, игровое время получили Редушко, Захарченко и Пономаренко, не за горами дебют Осипенко и, возможно, Суркиса.

Верес

Ровенчане идут с семиматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 5 ничьих), что позволило им поправить турнирное положение. Предыдущее поражение «Вереса» в УПЛ состоялось еще в конце сентября. Тем не менее, «красно-черные» находятся на опасном расстоянии от зоны переходных матчей.

В прошлом туре ровенская команда не сумела провести матч против «Металлиста 1925» из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. Решить судьбу этого поединка должен Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Предполагалось, что это произойдет на этой неделе, но рассмотрение вопроса перенесли на 18 декабря. А в предыдущем своем полноценном матче «красно-черные» сыграли в безголевую ничью с «Карпатами».

Команда Олега Шандрука демонстрирует довольно низкую результативность, зато в обороне «Верес» действует надежно. Лучшим бомбардиром «красно-черных» в нынешнем сезоне является Виталий Бойко, забивший четыре гола. Хорошей новостью для ровенчан стало восстановление форварда Ндукве. Также сможет помочь своим партнерам Стамулис, пропустивший из-за болезни игру против «Карпат».

Статистика встреч

Ранее команды провели 17 очных дуэлей, и ровенчане еще ни разу не обыгрывали киевлян. 14 побед одержало «Динамо», а еще три матча завершились вничью. В первом круге текущего чемпионата «бело-синие» в Ровно обыграли хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ванат.

Прогноз на противостояние

Киевляне две предыдущие встречи на своем поле проиграли, поэтому они будут полны решимости наконец одержать домашнюю победу. «Красно-черные» попытаются на мажорной ноте завершить год, но отобрать очки у «Динамо» будет непросто.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Захарченко, Караваев, Яцык, Михайленко, Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Ярмоленко.

«Верес»: Горох, Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис, Харатин, Шарай, Бойко, Айдин, Уэсли, Тарануха.