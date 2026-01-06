Анонс 21 тура АПЛ: Арсенал и Ливерпуль – жгите господа!

Интереснейший 20-й тур АПЛ стал очень зрелищным и всего команды забили 30 голов: 18 домашние команды и 12 гости. Снова было немало ничьих – 4 и столько же побед хозяев. Гости усилиями «Брентфорда» и «Арсенала» пытались соответствовать, но больше никто не поддержал. Впереди 21-й тур и пусть манит центральный матч тура, интересно посмотреть и за другими играми. Нет смысла выделять отдельные, лучше проанализировать все и обсудить последние новости – погнали!

6.01. 22:00. «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест». Тотал больше 2.5 за 2.0

Матч состоится на «Лондон Стэдиум» и откроет 21-й тур 6 января в 22:00. Судить будет Тони Харрингтон вместе с командой.

«Вест Хэм» видать так сильно отпраздновал Новый Год, что не смог отойти до 3 января и проиграл «Вулверхэмптону»! Еще никому это не удавалось, еще и пропустили 3 гола от команды, которая вместе отличилась чуть ли не в 2 раза меньше Эрлинга Холанда. Не слишком весело стартовал 2026-й для «Молотобойцев», которые пожелали бы рестарт и новый шанс. Жаль это не компьютерная игра, потому за свои ошибки приходится расплачиваться. Отдали Никласа Фюллькруга в «Милан», а ему на замену приобрели Пабло и Валентина Кастельяноса. Уже потрачено 45+ миллионов и это не предел, ведь в Чемпионшип не хочется, а больше никто Боуэна и Уилсона не поддерживает.

«Ноттингем Форест» уже четыре матча подряд проиграла и уже вблизи к зоне вылета: -4 от «Вест Хэма», который к счастью для «Лесников» проиграл «Вулверхэмптону». Именно благодаря им и «Бернли» «Ноттингем Форест» все еще сохраняет хорошие шансы, чтобы остаться в АПЛ. Забили 19, пропустили 33 – стабильности так и нет, о чем собственно говорит и место в турнирной таблице. Хадсон-Одои и Ндойе с повреждениями, но готовы выйти на поле. Зинченко тоже в порядке, но игровая форма оставляет желать лучшего. Ах да, Крис Вуд уже непонятно сколько не играет, однако забил 2 гола, что больше остальных и на гол меньше, чем все отличились вместе. Скудненько и хуже будет без Хадсона-Одои, если тот так и не залечит травму.

«Лесники» фавориты в матче и на их победу можно поставить с кэфом 2.37. «Вест Хэм» получил 3.33 и странно, что не 5+ после позора с «Вулверхэмптоном». В ТБ2.5 не верят, но это хороший вариант для ставки за 2.

7.01. 21:30. «Борнмут» – «Тоттенхэм». Тотал больше 2.5 за 1.71

Матч состоится на «Виталити» 7 января в 21:30. Судить игру будет Даррен Ингланд.

«Борнмут» после отличной игры с «Челси» выдал не менее хороший матч с «Арсеналом». Лидера почти удалось остановить, но снова не доиграли до конца и проиграли. Отличился Эванилсон и молодой Крупи, который все еще остается самым младшим автором гола команды и продолжает пополнять свою голевую копилку. «Борнмут» 15-й в турнирной таблице, забили 31 и пропустили 38 голов – уход почти всей линии защиты все же сказался, хотя со старта кризис был не особо заметен. Забрали Фрейзера Форстера свободным агентом, но это ли усиление оборонительных редутов? Еще бы парочку защитников, так как Труффер, Хименес, Сенеси и Диаките не выглядят очень уверенно, много ошибаются.

«Тоттенхэм» тоже нельзя назвать эталоном защиты, хотя «Шпоры» пропустили аж на 14 голов меньше «Борнмута». Тем не менее, команда все равно никак не выберется в топ-10, пребывая на 13-м месте. Еще и Кудус с Одобертом получили повреждения, но вроде бы легкие и на поле в 21-м туре должны появиться. Продали Бреннана Джонсона и вот это уже интересно – а усиливаться кем-то собираются? Тель больше забивать не стал, Соланке так и не оправился от травмы, а Коло-Муани не чувствует себя в своей команде. Еще и Биссума с Сарром продолжают свой путь по Кубку Африки. Как-то невесело смотрится «Тоттенхэм» даже на фоне «Борнмута», но Томасу Фрэнку выбирать не приходится и придется задействовать всех, кто остался.

На фоне проблем с составом у «Шпор», фаворитом БК считает «Борнмут»: на их победу 2.12, а на «Тоттенхэм» 3.25. Однако лучше забрать ТБ2.5 за 1.71, ведь обе команды стабильно пропускают и забивать умеют.

7.01. 21:30. «Брентфорд» – «Сандерленд». Тотал больше 2.5 за 2.05

7 января в 21:30 «Брентфорд Комьюнити» ждет поклонников футбола на интересную игру. Судить будет Мэтт Донохью, который в последних трех играх давал не меньше 6 желтых карточек и поставил 2 пенальти.

«Брентфорд» продолжает играть результативно, хотя 0:0 с «Тоттенхэмом» 1 января стали удивлением. «Пчелы» сумели реабилитироваться и разнесли «Эвертон» 4:2 в гостях. Наконец-то «прорвало» Тиаго Игора, который не забивал 6 матчей, а в игре с «Ирисками» отличился сразу трижды. Не очень хорошо сыграл Ярмолюк, которого тренер снова перевел несколько правее, несмотря на отличную связку с Шаде. В целом хорошая была игра, есть очередные 3 очка и «Брентфорд» уже седьмой! Еще несколько туров назад никто и не думал, что «Пчелы» пожелают прорываться наверх, ведь из года в год их все устраивает в средине турнирной таблицы. Посмотрим, что команда предложит дальше, ведь календарь вполне неплохой.

«Сандерленд» продолжил серию ничьих и вовсю борется за очки, сильно страдая от нехватки игроков. Дважды по 0:0 и 1:1 – результат неплохой, позволивший остаться в топ-10. Не радует травма Исидора, но скоро должен вернуться Мандава. Реджис Ле Брис старается выйти из ситуации, но еще в Кубке играть, потому снова придется делать выбор, если до того момента не подъедут еще представители африканских сборных. Пока же надо выкладываться тем, кто остался, да и молодежи, которую внедряет в состав главный тренер. Ядро у «Сандерленда» отличное, потому очередную ничью должны затащить.

На ничейный результат БК дает 3.6, а на победу «Брентфорда» 1.85. В «Сандерленд» никто не верит (4.5), как и в голы. Однако ТБ2.5 за 2.05 смотрится весьма неплохо.

7.01. 21:30. «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла». Победа «Астон Виллы» за 2.37

Матч состоится 7 января в 21:30 на «Селлхерст Парк». Главный арбитр матча Эндрю Мэдли.

«Кристал Пэлас» выдал не самую лучшую серию под конец 2025-го года, да и новый начали тоже неудачно: с ничьи и проигрыша. Уже 5 матчей без побед и это удручает. Есть проблемы с составом: Нкетиа, Муньос, Дукоре, Клайн, Лерма и Ричардс травмированы. Есть усиление в лице Бреннана Джонсона, но этого пока маловато и надо покупать еще. Дополнительная проблема в том, что МЮ переманивает к себе Оливера Гласнера. «Челси» тоже присматривается к австрийскому тренеру – ну разве на рынке мало свободных специалистов, что надо рушить систему «Кристал Пэлас», которым и так сейчас плохо? Пока ничего не ясно, потому может Гласнер и останется или же смена тренера поможет «Орлам» встряхнуться и играть лучше? Очень много вопросов, но вскоре на них будут даны ответы.

У «Астон Виллы» выбыл Онана, а в остальном проблем у команды практически нету. Состав отличный, тренер мотивированный, а 10-матчевая победная серия как завершилась, так уже и началась заново. «Вилланы» 3:1 обыграли «Ноттингем Форест» и как же заметна поддержка стадиона! После красивого гола Уоткинса «Вилла Парк» была шумнее всех в округе, да и остальное время фанаты тоже были громкими. МакГин отличился дублем, красивые передачи раздавали Тилеманс и Роджерс – за такой «Астон Виллой» приятно наблюдать! Еще и Харви Эллиот вроде бы залечил травму, а это уже усиление, как и Алиссон, которого купили из «Гремио».

Пока «Кристал Пэлас» справляется с проблемами, можно задействовать хороший кэф на победу «Астон Виллы»: БК предлагает 2.37 и это очень круто.

7.01. 21:30. «Манчестер Сити» – «Брайтон». Тотал больше 3.5 по желтым за 1.85

Матч состоится 7 января в 21:30 на «Этихаде». Главный судья матча Томас Брамэлл.

«Манчестер Сити» сделал шикарных 2 подарка на Новый Год для «Арсенала» – две ничьи и уже отрыв к лидеру составляет 6 очков. «Горожане» столкнулись с травмами: Диаш, Гвардиол, Ковачич и Стоунз в лазарете, потому из «живых» в защите остались только Хуанов, Аке и Льюис. Гвардиола умеет играть в 3 защитника, да и Родри вернулся, который может уверенно подстраховывать напарников по команде. Рейндерс тоже в этом неплох, потому проблема хоть и есть, но решаемая. В любом случае, «Горожане» могут обойти неприятности мощной атакой. Для этого вернулся после повреждения Доку и надо «разбудить» Холанда, который 3 матча подряд не забивает. Миссия ложится на Шерки и Фодена.

«Брайтон» наконец-то прервал серию без побед, которая затянулась на 6 матчей. Не повезло «Бернли»: Раттер и Аяри соорудили уверенные 2:0, а эксперимент с Костуласом в роли центрфорварда реально действует! 18-летний форвард долго искал себя и в последних матчах выглядит неплохо. Ему бы времени на поле побольше, как и Уотсону с Копполой – талантливые ребята. Фабиан Хюрцелер умеет работать с молодежью, но пока надо поправить турнирное положение. Для этого приобрели Паскаля Гросса, который в «Боруссии» Д своим не стал и вернулся обратно. Дэнни Уэлбек не в лучшей форме, вот это может стать проблемой в будущих матчах.

«Манчестер Сити» фаворит в матче и их победу можно забрать за 1.38, что в целом не слишком выгодно. Да и учитывая характер «Брайтона», «Горожанам» легко не будет. Поэтому стоит обратить внимание на ТБ3.5 по желтым за 1.85.

7.01. 21:30. «Фулхэм» – «Челси». Победа «Челси» за 2.14

Лондонское дерби состоится 7 января в 21:30 на «Крэйвен Коттедж». Судить будет Питер Бэнкс.

«Фулхэм» уже четвертый матч подряд не проигрывает. Правда против «Ливерпуля» были уже «на волоске» и только шедевральный удар Харрисона Рида в девятку ворот метров с 30 стал украшением 20-го тура! Если кто не видел, обязательно к просмотру! Правда скорее всего весь мир уже посмотрел из-за завирусившегося видео из состава сборной Нигерии, где Алекс Ивоби празднует гол Рида вместе с Чуквуезе и Бэсси. Ох, как не хватает этих игроков сейчас «Фулхэму»! Однако Нигерия вылетать из Кубка Африки не собирается, потому придется пока обходиться без них, а также без Сессеньона, Тете и Кинга. «Фулхэм» пока на одиннадцатом месте со статистикой 28:29 и 28-ю очками.

«Челси» снова не выиграл и в АПЛ уже команда идет на серии из четырех матчей без побед. Сказывается конфликт в клубе, который вряд ли появился недавно. Да и скорее всего не только Энцо Мареска виноват в скандале, а он видимо затрагивает борьбу двух совладельцев клуба. Разбираться в этом нет желания, но пока страдают игроки команды и болельщики от этой неразберихи. Небольшие проблемы со здоровьем есть у Кукурельи, Фофана и Санчеса, но заменить их есть кому. Вопрос лишь в том, кто же возглавит «Челси», ведь у команды помимо АПЛ остались национальные кубки и Лига чемпионов. Раскачиваться некогда, потому тренер нужен прямо сейчас. Вроде бы договорились с Лиамом Росеньором, но надо подождать официальное подтверждение от представителей клуба.

Победа «Челси» в БК идет за 2.14 и это достаточно хороший вариант для ставки. Пусть у «Пенсионеров» пока в клубе непонятки, команда слабее не стала и способна на многое.

7.01. 21:30. «Эвертон» – «Вулверхэмптон». Тотал больше 2.5 за 2.08

Матч пройдет 7 января в 21:30 на «Хилл Дикинсон Стэйдиум». Главным судьей назначили Томаса Кирка, который обычно работает в низших лигах, но нередко появляется и в АПЛ.

«Эвертон» после травмы Дьюсбери-Холла победил только раз и после красивого повышения по турнирной таблице так же быстро и откатились назад. Травма лидера подкосила команду, но надо играть и без него, ведь пока неизвестно, когда Кирнан вернется на поле. Пора Грилишу брать все в свои руки или МакНилу – Дуайт тоже неплох, если старается и выкладывается на полную. Дэвид Мойес следит за ситуацией с Артемом Довбиком и не против усилить состав нападающим. Пока в «Эвертона» на острие Барри и Бету, а также есть молодой Диблинг и особой эффективности от них нету: 5 голов на троих из 22 общекомандных. В защите тоже без особых успехов, но хоть пропустили не так много – 24.

«Вулверхэмптон» впервые в сезоне победил! Да еще как – разнесли «Вест Хэм» абсолютно без шансов, красиво и с тремя безответными голами. Матеуш Мане стал самым молодым игроком в истории «Вулвз», который забил гол: в 18 лет и 109 дней. Весьма интересно, если могут играть настолько уверенно, почему раньше так не было? Эта победа пока ничего не решает, ведь отставание от безопасной зоны составляет 12 очков. Правда хоть антирекордные серии прервали и уже могут не стать худшими в истории, если продолжат набирать очки. Роб Эдвардс вряд ли будет менять состав после победы, хотя есть проблемы со здоровьем у Хвана. Вроде несерьезные, потому минимум на второй тайм игрок может появиться.

На победу «Эвертона» можно поставить с кэфом 1.8, а кто верит в «Вулверхэмптон», коэффициент 5. На морали «Волки» способны еще удивить, но верится с трудом. Вот ТБ2.5 за 2.08 может быть.

7.01. 22:15. «Бернли» – «Манчестер Юнайтед». Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.7

Матч состоится 7 января на «Терф Мур» в 22:15. Судить будет Стюарт Атвелл.

«Бернли» опять проиграл и это уже 11-й матч без побед. Копилка пополняется и уже даже непонятно что может помочь «Бордовым» выбраться из пропасти. Болельщики с сарказмом шутят о том, что видимо команде такое нравится: вылетать из АПЛ и влетать назад. На фоне увольнений Марески и Аморима, Скотта Паркера еще жалеют, но скорее всего ненадолго. «Бернли» за 20 туров забил 20 голов, а пропустили 39. Скучная игра, без особого потенциала для улучшения. Сколько уже давали шансов всем игрокам – пока не воспользовался никто. Может прорвет, как «Вулверхэмптон»: подождем и посмотрим.

«Манчестер Юнайтед» отдал очки «Волкам» и «Лидсу», после чего все стали обсуждать будущее клуба, который подумал и решил, что последние результаты, обиды и интервью Рубена Аморима не в пользу тренера. Сколько терпели, какие только показатели не были и все говорили о доверии португальцу, а сейчас оп и увольнение! В этом весь МЮ, чего уж там удивляться. Оказывается, что против Аморима давно половина руководства, а чаще всего скандалили из-за нежелания Аморима менять тактическую схему. А Рубен в свою очередь намекал на жадность клуба и отсутствии желания покупать ему тех игроков, которых просит. В общем, эта тема еще будет обсуждаться минимум с несколько недель, даже после назначения нового коуча, потому фактов раскроется явно немало! А по игре что? «Красным дьяволам» повезло, что конкуренты тоже дважды сыграли вничью, потому можно и дальше бороться за еврокубки. Вроде бы Майну и Маунт восстановились, а Де Лигт продолжает лечить спину. Кто не знал, Маттейсу повезло играть во всех командах, которые хотя бы раз увольняли тренера – так себе показатель, да и от защитника это вообще никак не зависит. Пока руководить МЮ будет Даррен Флетчер: его сыновья-близнецы тоже в команде, потому могут вместе знатно пошуметь.

Проблемы есть у обеих команд, но победа МЮ за 1.7 все же смотрится неплохо. Вряд ли подарят еще одному аутсайдеру подарок. Правда это ведь «Манчестер Юнайтед», а это значит, что может произойти что угодно!

7.01. 22:15. «Ньюкасл» – «Лидс». Тотал больше 2.5 за 1.78

Матч пройдет 7 января в 22:15 на «Сент-Джеймс Парк». Отвечать за порядок будет Майкл Солсбери.

«Ньюкасл» завершил год уверенной победой над «Бернли» и начал новый тоже без проблем, выиграв 2:0 у «Кристал Пэлас». Снова чуть не забил прямым ударом из углового Гимараэш, продолжает отлично играть Гордон и Висса. Очередной успешный период для Эдди Хау и разговоров о его отставке снова стало меньше. Правда не захотят ли шейхи урвать Энцо Мареску или Рубена Аморима себе? Может и такое быть, хотя Хау вроде бы справляется, «Сороки» уже девятые, всего в двух очках от еврокубковой зоны и в 5 от четвертого места. Конкуренты еще ошибаются, но пора задуматься лишь о своей игре, чтобы ни на кого не надеяться. У «Ньюкасла» все в порядке с составом и даже Эланга с Мерфи могут появиться на поле.



У «Лидса» так и остаются в лазарете Джеймс и Родон, а остальные в полном порядке. Команда уже 7 матчей подряд не проигрывает и это солидное достижение. Хотелось бы получше, ведь только благодаря неудачам конкурентов «Павлины» все еще далеко от зоны вылета: оторвались на 8 очков и это достаточно немало. Даже в защите играют неплохо: 33 пропущенных при 26 забитых. Однозначно могут лучше, главное лишь не уйти в обратную сторону – впереди очень непростые соперники, потому придется выкладываться на максимум.

Вот и тот самый момент, когда «Лидс» скорее всего прервет свою серию без поражений. На победу «Ньюкасла» 1.7, ничью можно забирать за 3.8, но лучше довериться ТБ2.5 (1.78) – голы должны быть! Также стоит следить за линией и забрать ТБ2.5 по желтым «Лидса»: пока есть только ТБ1.5 за 1.45.

8.01. 22:00. «Арсенал» – «Ливерпуль». Тотал больше 2.5 за 1.71

Центральный матч 21 тура пройдет на «Эмирейтс» 8 января в 22:00. Конечно же такую бойню будет судить Энтони Тэйлор, у которого достаточно опыта.

«Арсенал» после поражения «Астон Вилле» начал свою победную серию и 7 игр стабильно добывает выигрыши, уверенно лидируя в АПЛ. Уже есть 6 очков отрыва от «Манчестер Сити» и той же «Астон Виллы», а от «Ливерпуля» «Канониры» оторвались аж на 14 очков — хороший задел и уже ниже третьего места лондонцы вряд ли опустятся. Еще и статистика отличная: 40 забили и 14 пропустили. В последней игре «Арсенал» покинули их дополнительные помощники Пенальти и Автогол, но все равно команда выиграла, хоть и было непросто. Габриэль Магальяэш забил свой 20-й гол и ему осталось всего 3, чтобы обойти Лорана Косьельны, у которого 22. У «Арсенала» все в строю, потому стоит ждать качественный футбол топ-уровня!

«Ливерпуль» скорее всего не сможет рассчитывать на Юго Экитике, который получил травму на тренировке. Арне Слот все еще ждет его, хотя медперсонал не уверен, что можно давать французу хоть 20 минут на поле. Получается, что мерсисайдцам придется играть без центрального форварда, а с ложной десяткой в роли Собослаи или Гакпо. Еще есть Кьеза и универсал Гравенберх, но первые двое приоритетнее. В общем, мудрить и раздумывать Слоту. Радует, что остальные в порядке и можно выпустить всех лидеров на крайне важную битву. В плане турнирной таблицы для «Ливерпуля» матч не слишком ценный, зато победа над «Арсеналом» точно повысит моральное состояние и дальше играть будут с усиленной энергией. Флориан Вирц снова забил и может уже наконец-то привык к АПЛ? Если да, то это солидное усиление для мерсисайдцев.

Ставить на противостояния сильных команд сложно, но БК считает «Арсенал» явным фаворитом и на его победу кэф 1.6. Здесь скорее всего будут тоталы: ТБ2.5 по голам за 1.71, ТБ4.5 по карточкам за 2.2 и на ТБ5.5 по угловым «Арсенала», так как «Канониры в сезоне выполняют в среднем 5.75 корнеров за матч. Может ли удивить «Ливерпуль»? Почему бы и нет?

Статистический раздел

20-й тур в АПЛ стал достаточно результативным и уже есть вторая команда, которая забила 40 голов – это «Арсенал», присоединившийся к «Манчестер Сити»: у них уже 44. Ближайший преследователь МЮ: 34 гола. Лучшая команда в защите «Арсенал» (всего 14 пропущенных), а худшая «Вулверхэмптон» – 40.

Также интересная статистика по командам:

1. Владение мячом: «Ливерпуль» (61.5%), «Манчестер Сити» (58.8%), «Арсенал» (58.6%).

2. «Сухие ворота»: «Арсенал» и «Манчестер Сити» по 9, «Челси» 8.

3. Среднее количество зрителей на матчах: «Манчестер Юнайтед» (73 987), «Вест Хэм» (62 455), «Тоттенхэм (60 989).

4. Удары в створ за игру: МЮ (5.5), «Манчестер Сити» (5.3), «Арсенал» (5.1).

5. Точные передачи за игру: «Манчестер Сити» (500.7), «Ливерпуль» (475.4), «Челси» (446.6).

6. Угловые удары: «Ньюкасл» (127), «Борнмут» (116), «Арсенал» (115).

Главный бомбардир АПЛ все еще Эрлинг Холанд, у которого 19 голов. Благодаря хет-трику к нему приблизился Игор Тиаго (14), а Антуан Семеньо замыкает тройку с 9 мячами. По ассистам Райан Шерки и Бруну Фернандеш делят первое место: у каждого по 7 голевых передач, а дальше идет Джек Грилиш (6).

Также немного интересной статистики по игрокам, в среднем за 90 минут:

1. Удары в створ: Харалампос Костулас (2.1), Эрлинг Холанд (2.0), Эли Джуниор Крупи (1.8).

2. Удары по воротам: Харалампос Костулас (6.4), Федерико Кьеза (4.7), Жоэль Пиру (4.0).

3. Точные передачи: Льюис Данк (76.5), Кертис Джонс (74.8), Уильям Салиба (72.4).

4. Точные длинные передачи: Йоаким Андерсен (6.0), Фабиан Шер (5.9), Маркос Сенеси (5.4).

5. Успешный дриблинг: Жереми Доку (4.9), Кевин (4.3), Харалампос Костулас (3.8).

6. Отборы: Жоау Пальинья (5.3), Мануэль Угарте (4.8), Флорентину (4.5).

7. Перехваты: Льюис Кук (2.9), Мойзес Кайседо и Джеймс Джастин по 2.4.

8. Процент сэйвов: Робин Руфс (78.7%), Эмилиано Мартинес и Ник Поуп по 75%.

Также самым грубым игроком считается Уилльям Осула (5.5 нарушений за матч). Если по командам, то знатные дебоширы играют за «Тоттенхэм»: 50 желтых и 2 красные. Не сильно отстает «Челси»: 44/4. Впереди 21-й интереснейший тур, потому ждем от него только зрелищ!