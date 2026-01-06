Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ намерен отправить одного из конкурентов Забарного в чемпионат Турции
Франция
06 января 2026, 13:23 |
ПСЖ намерен отправить одного из конкурентов Забарного в чемпионат Турции

В услугах 22-летнего Лукаса Бералдо заинтересован турецкий «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бералдо

Защитник французского ПСЖ Лукас Бералдо может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили портал TransferFeed и несколько турецких источников.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче», который рассматривает вариант аренды с правом выкупа. Защитник не сумел закрепиться в стартовом составе с тех пор, как два года назад «Пари Сен-Жермен» приобрел его у «Сан-Паулу» за 20 миллионов евро.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не будет препятствовать уходу бразильца уже зимой. В нынешнем сезоне Бералдо провел десять матчей, в которых забил один гол.

Лукас является одним из конкурентов защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. В активе Бералдо также пять игр за сборную Бразилии.

Лукас Бералдо ПСЖ Илья Забарный чемпионат Турции по футболу Фенербахче трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: TransferFeed
