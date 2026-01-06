ПСЖ намерен отправить одного из конкурентов Забарного в чемпионат Турции

Защитник французского ПСЖ Лукас Бералдо может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили портал TransferFeed и несколько турецких источников.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче», который рассматривает вариант аренды с правом выкупа. Защитник не сумел закрепиться в стартовом составе с тех пор, как два года назад «Пари Сен-Жермен» приобрел его у «Сан-Паулу» за 20 миллионов евро.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не будет препятствовать уходу бразильца уже зимой. В нынешнем сезоне Бералдо провел десять матчей, в которых забил один гол.

Лукас является одним из конкурентов защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. В активе Бералдо также пять игр за сборную Бразилии.