ПСЖ намерен отправить одного из конкурентов Забарного в чемпионат Турции
В услугах 22-летнего Лукаса Бералдо заинтересован турецкий «Фенербахче»
Защитник французского ПСЖ Лукас Бералдо может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили портал TransferFeed и несколько турецких источников.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче», который рассматривает вариант аренды с правом выкупа. Защитник не сумел закрепиться в стартовом составе с тех пор, как два года назад «Пари Сен-Жермен» приобрел его у «Сан-Паулу» за 20 миллионов евро.
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не будет препятствовать уходу бразильца уже зимой. В нынешнем сезоне Бералдо провел десять матчей, в которых забил один гол.
Лукас является одним из конкурентов защитника сборной Украины Ильи Забарного.
Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. В активе Бералдо также пять игр за сборную Бразилии.
TRT Spor’a göre Fenerbahçe, PSG forması giyen Lucas Beraldo ile temasa geçti.— Yeni Açık (@yeniacikcom) January 6, 2026
Fenerbahçeliler, sizce Beraldo takımınıza fayda sağlar mı? pic.twitter.com/acHRQTwebi
