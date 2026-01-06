Отрицательный баланс. Аморим с МЮ выиграл 15 матчей АПЛ, а 19 – проиграл

5 января «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о прекращении сотрудничества с португальцем Рубеном Аморимом, который покинул пост главного тренера команды.

Португальский специалист возглавил манкунианцев в октябре 2024 года. За время его работы клуб провел в Английской Премьер-лиге 47 матчей, в которых одержал 15 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений – баланс отрицательный. Разница забитых и пропущенных мячей: 66–72.

Полная статистика Рубена Аморима в официальных матчах с МЮ: 63 игры, 24 победы, 18 ничьих, 21 поражение.

После увольнения Аморима руководство клуба доверило исполнение обязанностей главного тренера Даррену Флетчеру.

