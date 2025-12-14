Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес

В четверг киевское «Динамо» вновь потерпело поражение в Лиге конференций — на этот раз от итальянской «Фиорентины» со счётом 1:2. Этот результат окончательно лишил бело-синих даже математических шансов на выход в плей-офф, поэтому теперь команда полностью сосредоточилась на внутреннем первенстве. Тем более что в УПЛ киевляне пока занимают непривычно низкую для себя позицию. Исправить турнирное положение «Динамо» стремилось в последнем для себя матче чемпионата в 2025 году — против ровенского «Вереса».

Гости же подходили к поединку на фоне неопределённости. До сих пор КДК УАФ не вынес решение по матчу 15-го тура против «Металлиста 1925», который в Житомире был прерван из-за проблем с генераторами. Тем не менее команда Олега Шандрука не знала поражений в чемпионате с 7-го тура и рассчитывала зацепиться за очки в Киеве, несмотря на крайне неутешительную статистику очных встреч: «Верес» ещё ни разу не набирал очков в гостевых матчах против «Динамо».

Начало встречи сразу расставило акценты. Хозяева активно вошли в игру, и уже на 5-й минуте Матвей Пономаренко отправил мяч в сетку ворот, однако взятие было отменено — в атаке Яцик сыграл рукой. Впрочем, форвард не расстроился и совсем скоро всё же открыл счёт. Константин Вивчаренко выполнил длинную передачу на Пономаренко, тот выиграл позицию у Гончаренко, воспользовался выходом Гороха из ворот и эффектно перебросил голкипера — 1:0.

Киевляне продолжили давление и могли быстро удвоить преимущество: Караваев бил с острого угла, но Горох вовремя прочитал эпизод и выручил свою команду. Однако второй гол был лишь вопросом времени. И снова ключевую роль сыграл Вивчаренко: после его подачи с углового Тиаре выиграл верховую борьбу и точно пробил головой в левый нижний угол — 2:0.

После этого «Динамо» немного сбавило темп, чем «Верес» начал пользоваться. Гости стали чаще контролировать мяч и создавать опасные подходы. В концовке первого тайма ровенчане были близки к тому, чтобы сократить отставание: удары Годи и Айдина приняли на себя защитники, а выстрел Бойко после рикошета прошёл в сантиметрах от левой штанги.

Во втором тайме Айдин стал главной угрозой для ворот киевлян. Сначала Нещерет спас хозяев после плотного удара турецкого легионера, переведя мяч на угловой. А затем болельщики едва не стали свидетелями настоящего шедевра: Айдин обыграл сразу четырёх динамовцев и выскочил один на один, но голкипер «Динамо» вновь оказался на высоте.

Хозяева отвечали быстрыми контратаками, однако им долго не хватало точности в завершении — мяч уходил выше ворот, попадал в защитников или же свою команду выручал Горох. Точку в матче «Динамо» поставило уже в самой концовке. Шапаренко выполнил изящную передачу в штрафную на Ярмоленко, и опытный вингер в одно касание отправил мяч в сетку. Киевляне могли довести счёт и до слишком крупного: Пихалёнок и Шапаренко имели отличные моменты, однако сначала гостей выручил голкипер, а затем на пути мяча встала штанга.

Таким образом, «Динамо» завершает 2025 год на четвёртом месте в турнирной таблице, с серьёзными вопросами относительно будущего главного тренера. Отставание от лидера чемпионата — «ЛНЗ» — составляет уже девять очков, и если у киевлян всё ещё остаются чемпионские амбиции, весенняя часть сезона обещает быть крайне непростой. «Верес» же располагается всего в трёх очках от зоны стыковых матчей и продолжает ждать вердикта КДК УАФ по скандальному матчу с «Металлистом 1925».

Наши оценки:

«Динамо» (замены): Захарченко – 6,0, Пихалёнок – 6,0, Редушко – 6,0, Шапаренко – 6,5, Ярмоленко – 6,5

«Верес» (замены): Кучеров – 5,5, Пушкуца – 6,0, Ндукве – 5,5, Куция – 5,5, Корнийчук – б/о

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Динамо» - «Верес» - 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Предупреждения: Харатин, 52

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Михавко, Караваев (Захарченко, 68) – Михайленко – Огундана (Редушко, 74), Яцык (Шапаренко, 74), Рубчинский (Пихалёнок, 68), Волошин – Пономаренко (Ярмоленко, 81)

«Верес»: Горох – Смиян (Корнийчук, 82), Гончаренко, Ципот, Стамулис – Шарай, Бойко (Кучеров, 61), Харатин (Куция, 76), Годя (Пушкуца, 61) – Тарануха (Ндукве, 61), Айдин

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 22 (12) – 12 (1)

Угловые: 8 – 7

Оффсайды: 3 – 2

Температура: 1°C