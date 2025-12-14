Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Премьер-лига
Динамо Киев
14.12.2025 15:30 – FT 3 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:02
1519
42

Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес

Команда Игоря Костюка, забив два быстрых гола, гарантировала себе положительный результат

14 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:02
1519
42 Comments
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
УПЛ

В четверг киевское «Динамо» вновь потерпело поражение в Лиге конференций — на этот раз от итальянской «Фиорентины» со счётом 1:2. Этот результат окончательно лишил бело-синих даже математических шансов на выход в плей-офф, поэтому теперь команда полностью сосредоточилась на внутреннем первенстве. Тем более что в УПЛ киевляне пока занимают непривычно низкую для себя позицию. Исправить турнирное положение «Динамо» стремилось в последнем для себя матче чемпионата в 2025 году — против ровенского «Вереса».

Гости же подходили к поединку на фоне неопределённости. До сих пор КДК УАФ не вынес решение по матчу 15-го тура против «Металлиста 1925», который в Житомире был прерван из-за проблем с генераторами. Тем не менее команда Олега Шандрука не знала поражений в чемпионате с 7-го тура и рассчитывала зацепиться за очки в Киеве, несмотря на крайне неутешительную статистику очных встреч: «Верес» ещё ни разу не набирал очков в гостевых матчах против «Динамо».

Начало встречи сразу расставило акценты. Хозяева активно вошли в игру, и уже на 5-й минуте Матвей Пономаренко отправил мяч в сетку ворот, однако взятие было отменено — в атаке Яцик сыграл рукой. Впрочем, форвард не расстроился и совсем скоро всё же открыл счёт. Константин Вивчаренко выполнил длинную передачу на Пономаренко, тот выиграл позицию у Гончаренко, воспользовался выходом Гороха из ворот и эффектно перебросил голкипера — 1:0.

Киевляне продолжили давление и могли быстро удвоить преимущество: Караваев бил с острого угла, но Горох вовремя прочитал эпизод и выручил свою команду. Однако второй гол был лишь вопросом времени. И снова ключевую роль сыграл Вивчаренко: после его подачи с углового Тиаре выиграл верховую борьбу и точно пробил головой в левый нижний угол — 2:0.

После этого «Динамо» немного сбавило темп, чем «Верес» начал пользоваться. Гости стали чаще контролировать мяч и создавать опасные подходы. В концовке первого тайма ровенчане были близки к тому, чтобы сократить отставание: удары Годи и Айдина приняли на себя защитники, а выстрел Бойко после рикошета прошёл в сантиметрах от левой штанги.

Во втором тайме Айдин стал главной угрозой для ворот киевлян. Сначала Нещерет спас хозяев после плотного удара турецкого легионера, переведя мяч на угловой. А затем болельщики едва не стали свидетелями настоящего шедевра: Айдин обыграл сразу четырёх динамовцев и выскочил один на один, но голкипер «Динамо» вновь оказался на высоте.

Хозяева отвечали быстрыми контратаками, однако им долго не хватало точности в завершении — мяч уходил выше ворот, попадал в защитников или же свою команду выручал Горох. Точку в матче «Динамо» поставило уже в самой концовке. Шапаренко выполнил изящную передачу в штрафную на Ярмоленко, и опытный вингер в одно касание отправил мяч в сетку. Киевляне могли довести счёт и до слишком крупного: Пихалёнок и Шапаренко имели отличные моменты, однако сначала гостей выручил голкипер, а затем на пути мяча встала штанга.

Таким образом, «Динамо» завершает 2025 год на четвёртом месте в турнирной таблице, с серьёзными вопросами относительно будущего главного тренера. Отставание от лидера чемпионата — «ЛНЗ» — составляет уже девять очков, и если у киевлян всё ещё остаются чемпионские амбиции, весенняя часть сезона обещает быть крайне непростой. «Верес» же располагается всего в трёх очках от зоны стыковых матчей и продолжает ждать вердикта КДК УАФ по скандальному матчу с «Металлистом 1925».

Наши оценки:

«Динамо» (замены): Захарченко – 6,0, Пихалёнок – 6,0, Редушко – 6,0, Шапаренко – 6,5, Ярмоленко – 6,5

«Верес» (замены): Кучеров – 5,5, Пушкуца – 6,0, Ндукве – 5,5, Куция – 5,5, Корнийчук – б/о

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Динамо» - «Верес» - 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Предупреждения: Харатин, 52

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Михавко, Караваев (Захарченко, 68) – Михайленко – Огундана (Редушко, 74), Яцык (Шапаренко, 74), Рубчинский (Пихалёнок, 68), Волошин – Пономаренко (Ярмоленко, 81)

«Верес»: Горох – Смиян (Корнийчук, 82), Гончаренко, Ципот, Стамулис – Шарай, Бойко (Кучеров, 61), Харатин (Куция, 76), Годя (Пушкуца, 61) – Тарануха (Ндукве, 61), Айдин

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 22 (12) – 12 (1)

Угловые: 8 – 7

Оффсайды: 3 – 2

ДИНАМО – ВЕРЕС. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Температура: 1°C

По теме:
Шахтер – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Молился с крестом: эмоции тренера Руха после победы в УПЛ
Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Биатлон | 14 декабря 2025, 14:20 5
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ

В Хохфильцене сборная Украины финишировала седьмой

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14 декабря 2025, 07:42 2
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе

У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14.12.2025, 08:52
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 13.12.2025, 22:05
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Футбол | 14.12.2025, 16:01
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Комментарии 42
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamic
З перемогою
Браво, Динамо🤍💙🤍💙🤍💙

Акакій, виймай
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Нарешті гра налагоджується,  всіх фанів Динамо з перемогою 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
🚘
Чемпіонська гра від ДИНАМО КИЇВ.
Вітання всім справжнім вболівальникам столичного супергранда
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Було близько до прогнозованого рахунку 2-0, але він все ж не втримався... 🎇🎉Ну все одно вітання киянам⚪🔵 від донеччан!⚒️ З гарним настроєм і налаштуванням тепер підійдете до битви з 🤜Ноа🇦🇲 - за бали для України!🇺🇦 😊
Ответить
+8
Dynamo1927
Динамо Киев с победой! 
Ответить
+7
sania
Гарний результат за непоганої гри. Зробили рівно стільки, скільки було потрібно.
Ответить
+6
Умник
Миша Смоловой негодует
С победой Динамо.
Ответить
+2
jugulator
Молодці Пафосникі! Можуть же, але тільки тоді, коли суперник не може.
Ответить
0
sahka1981
Несподівано легко. Верес мав велику перевагу у фізиці, відпочинку, для ДК це вже третя гра за тиждень, плюс переїзди, перельоти, а для Вереса по суті перша. Ну хоч тут перемогли, вже добре. 
Ответить
0
adidas777
У порівнянні з Ярмоленко, навіть Шапаренко олов'яний солдатик (як таке можна не забивати...)
Ярмола наше все! Молоді треба встигнути якомога більше перейняти від Андрія професіоналізму та футбольних скіллів!
Ответить
-3
8number
Ну хоч на зимову перерву підуть не всраті. Костюку довічний контракт !
Ответить
-3
AK.228
Костюк остается … на радость Шахтеру и всем остальным))
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Ukraine
Динамо вийшло на неприродне високе місце для себе. Нічого, металіст повинен посунути їх нижче, а наступного кола Кривбас та Колос зроблять свою справу та опустять Дк ще нижче.
Ответить
-6
_9Quantum19_KhM25
Є чим пишатись..!)) Перемогли клуб, котрий робив на полі все для того, щоб не перемогти.
Ответить
-10
Kharkiv
Договорняк, и к бабке не ходи. Позор купленной суркисом системе!!
Ответить
-11
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Цікаво, що єдиний клуб, котрий відмовився з київським "Динамо" грати договірняк, є симфіропольська "Таврія", котра у 1992 році стала першим чемпіоном з футболу незалежної України.
Ответить
-12
Показать Скрыть 3 ответа
_9Quantum19_KhM25
https://sport.ua/uk/news/587059-kogda-tavriya-byla-bystree-vseh-a-vse-resha
l-shevchenko
Ответить
-12
TradyT
Ну все, тепер фанати Динамо знову почнуть ротом брати чемпіонство після перемоги над самим Вересом😂 шкода, що в єврокубках навіть Гібралтар обійти не можуть
Ответить
-13
Показать Скрыть 4 ответа
_9Quantum19_KhM25
Договірняк чистої води. Настільки свідомо пороти свої атаки - на це спроможний тільки "Верес".
Ответить
-20
Показать Скрыть 10 ответов
Популярные новости
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем