Украина. Премьер лига
06 января 2026, 14:17 |
Карпаты представят нового тренера, которому будет помогать украинский штаб

Львовскую команду возглавит Фран Фернандес из Испании

Карпаты представят нового тренера, которому будет помогать украинский штаб
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Фернандес

Во вторник, 6 января, львовские «Карпаты» намерены представить нового главного тренера – украинскую команду возглавит Фран Фернандес из Испании.

По информации ТаТоТаке, речь идет не официальном оглашении сотрудничества, а знакомство 45-летнего специалиста со своими помощниками.

В штабе Фернандеса останутся почти все украинцы, которые ранее работали с Владиславом Лупашко – ассистент Сергей Лавриненко, тренеры по работе с вратарями Богдан Шуст и Юрий Шевчук, тренеры по физподготовке Вадим Шутенко и Вадим Сапай, тренер-аналитик Владимир Кравчук.

«Карпаты» покинут только два специалиста – ассистент Игорь Ермаков и тренер-аналитик Сергей Вертиль.

Кроме того, в штаб Франа войдет один помощник, с которым он работал в Испании.

Фернандес с 2006 года работал в малоизвестных региональных испанских коллективах. В 2012 присоединился к «Альмерии», где возглавлял молодежную, вторую и первую команды.

С 2019-го находился во главе «Алькоркона», «Тенерифе» и «Мурсии».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Фран Фернандес Владислав Лупашко ТаТоТаке отставка назначение тренера Сергей Лавриненко Богдан Шуст Юрий Шевчук Вадим Сапай Игорь Ермаков
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
