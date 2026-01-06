Карпаты представят нового тренера, которому будет помогать украинский штаб
Львовскую команду возглавит Фран Фернандес из Испании
Во вторник, 6 января, львовские «Карпаты» намерены представить нового главного тренера – украинскую команду возглавит Фран Фернандес из Испании.
По информации ТаТоТаке, речь идет не официальном оглашении сотрудничества, а знакомство 45-летнего специалиста со своими помощниками.
В штабе Фернандеса останутся почти все украинцы, которые ранее работали с Владиславом Лупашко – ассистент Сергей Лавриненко, тренеры по работе с вратарями Богдан Шуст и Юрий Шевчук, тренеры по физподготовке Вадим Шутенко и Вадим Сапай, тренер-аналитик Владимир Кравчук.
«Карпаты» покинут только два специалиста – ассистент Игорь Ермаков и тренер-аналитик Сергей Вертиль.
Кроме того, в штаб Франа войдет один помощник, с которым он работал в Испании.
Фернандес с 2006 года работал в малоизвестных региональных испанских коллективах. В 2012 присоединился к «Альмерии», где возглавлял молодежную, вторую и первую команды.
С 2019-го находился во главе «Алькоркона», «Тенерифе» и «Мурсии».
