Динамо Киев

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Киевляне с приходом Игоря Костюка продолжают находиться в процессе адаптации к требованиям нового тренера, а также пытаются остаться в борьбе за попадание в первую пятерку команд. «Верес» в свою очередь уже семь матчей подряд не проигрывает, и стремится улучшить свои результаты, учитывая сорванный матч против «Металлиста 1925». Поэтому в этом матче победа позволит одним не выпасть из борьбы за топ-5, а другим – закрепиться в десятке и надеяться на успех в весенней части сезона.

Что интересно, то «Динамо» и «Верес» в прошлом году завершали первую часть розыгрыша УПЛ, а теперь снова сойдутся в очной битве, где обеим командам нужна только победа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

