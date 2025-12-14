Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча. LIVE
Премьер-лига
Динамо Киев
14.12.2025 15:30 – перерыв 2 : 0
Верес
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 15:28 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:24
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

36 Comments
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча. LIVE
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Киевляне с приходом Игоря Костюка продолжают находиться в процессе адаптации к требованиям нового тренера, а также пытаются остаться в борьбе за попадание в первую пятерку команд. «Верес» в свою очередь уже семь матчей подряд не проигрывает, и стремится улучшить свои результаты, учитывая сорванный матч против «Металлиста 1925». Поэтому в этом матче победа позволит одним не выпасть из борьбы за топ-5, а другим – закрепиться в десятке и надеяться на успех в весенней части сезона.

Что интересно, то «Динамо» и «Верес» в прошлом году завершали первую часть розыгрыша УПЛ, а теперь снова сойдутся в очной битве, где обеим командам нужна только победа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
14 декабря 2025 -
15:30
Верес
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SportUA
Голосуйте за найкращого спортсмена, команду та тренера 2025 року - https://sport.ua/uk/awards
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT
ГООЛ! Сегодня ДК пушку разрядит.
Ответить
+4
Перець
За перший тайм за Динамо не соромно
Ответить
+3
Remark
Чемпіона не зупинити!
Ответить
+3
Remark
Дуже добре 🥳
Ответить
+3
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Сильний перший тайм від киян, видно що до команди повертається впевненість
Ответить
+2
VadyaMetal
шкода, що Тіаре не був такий "модний" і забивний  у грі з Фіорентиною
Ответить
+2
ZANREGENT
ГОООЛ!
Ответить
+2
Remark
Всі українці сьогодні вболівають за чемпіона України! Динамо бажаємо тільки перемоги 💪
Ответить
+1
Kharkiv
Чемпионами станут только Харьковчане!!
Ответить
0
Iigor6583
Інтересно, чи виграють сьогодні тихохідні михавки і ко. А чому немає в стартовому складі буратін Ярмоли та Буя?
Ответить
0
ZANREGENT
А весь первый круг вы так играть не могли?!
Ответить
0
Chemp83
Люди втомлені важким сезоном Дайте хоч перепочити 
Ответить
0
VadyaMetal
а від рикошету міг би і залетіти...
Ответить
0
Dynamic
ДірявоПердун, ти радий? Пафосно натягують верес на київський кукан☝️
Ответить
0
ZANREGENT
4:0 минимум
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
От і знову не вгадаю "2-0", бо тут очевидно буде розгром від господарів.
Ответить
0
8number
Киньте на поле хто небуть ковдру, бо Вересу нічим туза прикрити. Жахіття 
Ответить
0
etorfine
Тут Верес має роздвинути перед Динамо, все що роздвигається..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Петро
Пономаренко гол. Взимку купити Фаала, а Герреро відправити в оренду 
Ответить
0
