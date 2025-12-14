Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Динамо Киев
14.12.2025 15:30 – FT 3 : 0
Верес
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:27
Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

14 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.

Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Динамо Киев – Верес Ровно – 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Пономаренко, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Тиаре, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Ярмоленко, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев), асcист Николай Шапаренко.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алиу Тиаре (Динамо Киев), асcист Константин Вивчаренко.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
ПОНОМАРЕНКО: «Караваев сказал, за полукруг не заходить. Я послушал и забил»
Игорь КОСТЮК: «Есть честь клуба Динамо, которую надо защищать»
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер выиграл 1-й тайм у Эпицентра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
