14 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.

Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Динамо Киев – Верес Ровно – 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Пономаренко, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Тиаре, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Ярмоленко, 90+1 мин.