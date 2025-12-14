14.12.2025 15:30 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига14 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:27
3487
0
Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
14 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.
Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря
Динамо Киев – Верес Ровно – 3:0
Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Пономаренко, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Тиаре, 20 мин.
ГОЛ! 3:0 Ярмоленко, 90+1 мин.
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев), асcист Николай Шапаренко.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алиу Тиаре (Динамо Киев), асcист Константин Вивчаренко.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
