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  4. Витао начал переговоры с Интернасьоналом. Он покинет Шахтер без компенсации
Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 13:59 |
731
0

Витао начал переговоры с Интернасьоналом. Он покинет Шахтер без компенсации

«Горняки» потеряют еще одного футболиста бесплатно из-за военной агрессии со стороны рф

19 ноября 2023, 13:59 |
731
0
Витао начал переговоры с Интернасьоналом. Он покинет Шахтер без компенсации
instagram.com/vitao44

23-летний центральный защитник «Шахтера» Витао, который с апреля 2022 года на правах аренды выступает за «Интернасьонал», готовится к тому, чтобы оформить окончательный уход из донецкого клуба.

По информации портала Antenados no Futebol, который ссылается на журналиста Лукаса Коллара, «Интернасьонал» начал переговоры с Витао о подписании предварительного контракта, что позволит бразильскому клубу заполучить футболиста на правах свободного агента летом 2024 года – тогда, когда у защитника истечет срок действия контракта с «Шахтером».

Кроме «Интернасьонала» на Витао также есть другие претенденты – из-за пределов Бразилии.

Напомним, «Шахтер» купил Витао в сентябре 2019 года из «Палмейраса» за 4 миллиона евро. Защитник успел провести за «горняков» 36 матчей (1 ассист), а за «Интернасьонал» он сыграл уже 88 поединков (2 гола).

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Источник Antenados no Futebol
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