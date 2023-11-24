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  4. Марлон исключает возможность возвращения в Шахтер
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 09:18 |
752
1

Марлон исключает возможность возвращения в Шахтер

Бразильский защитник из-за российско-украинской войны не хочет более выступать за «горняков»

24 ноября 2023, 09:18 |
752
1
Марлон исключает возможность возвращения в Шахтер
instagram.com/marlonsantos_ms4

28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который в настоящий момент выступает на правах аренды за «Флуминенсе», исключает возможность возвращения в донецкий клуб из-за продолжающейся активной фазы российско-украинской войны.

Футболист предпочитает остаться в Бразилии, тем более что руководство «Флуминенсе» уже начало предварительные контакты и диалог с ним о пролонгации сотрудничества.

Нынешнее соглашение Марлона с «трехцветными» рассчитано до 30 июня 2024 года, однако защитник не прочь продлить его как минимум до конца следующего года, чтобы провести в бразильской Серии А полноценный сезон.

Напомним, игроком «Флуминенсе» Марлон стал в июле нынешнего года, и уже успел выиграть с командой Кубок Либертадорес-2023.

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Источник NETFLU
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NoMad
Нашо йому та помийка?
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