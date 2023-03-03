Атлетико Минейро отказали. Шахтер хочет продать Педриньо за 20 млн евро

Донецкий «Шахтер» не собирается договариваться с бразильским «Атлетико Минейро» о продлении срока аренды хавбека Педриньо в стане «петушков» до конца календарного года.

«Атлетико Минейро» обращался к «горнякам» с такой просьбой, но получил отказ.

«Шахтер» готов выслушать только предложения о полноценной продаже игрока, причем желает выручить от трансфера 20 миллионов евро.

Одним из претендентов на Педриньо называется «Палмейрас», но там не готовы платить украинскому клубу столько, сколько тот требует.

Бразильцы надеются, что в деле Педриньо может произойти кардинальный поворот, связанный с ФИФА, которая якобы может разрешить легионерам расторгать контракты с украинскими клубами из-за отсутствия видимых перспектив и сроков завершения российско-украинской войны.