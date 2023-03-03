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  4. ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 21:07 | Обновлено 03 марта 2023, 21:19
1876
5

ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины

Все из-за неясных перспектив окончания российско-украинской войны

03 марта 2023, 21:07 | Обновлено 03 марта 2023, 21:19
1876
5
ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины
Twitter

Международная федерация футбола (ФИФА) может принять очередное резонансное решение относительно легионеров, имеющих контракты с клубами из Украины.

Как сообщает бразильский журналист Хорхе Никола в своей колонке, ФИФА рассматривает возможность удовлетворения просьб нескольких футболистов, имеющих контракты с украинскими клубами, об их расторжении в одностороннем порядке, учитывая отсутствие перспективы окончания войны с россией.

Напомним, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны ФИФА разрешила легионерам без согласования с украинскими клубами подписывать временные контракты с клубами из-за рубежа. Сперва это правило распространялось до конца сезона-2021/22, а затем было продлено на весь сезон-2022/23.

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ФИФА трансферы УПЛ расторжение контракта трансферы Украинская Премьер-лига
Источник Superesportes
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Remark
Чувствую палкин уже заказывает у США парочку Хаймерс для конструктивных переговоров с ФИФА.
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avk2307
ну на самом деле это плохо.
У Фифа деньги есть, если они так за правду то пусть за каждого игрока сделают выплату. Им это не ударит по карману.
Понятно, что этого больше всех Шахтер пострадал, но в принципе это форсмажор и если так, то денег дайте.
Выплаты сделайте для каждого игрока в каком то размере (сумма трансфера) и тогда не будет агентам плюс а будет для Украины.
Но один момент, надо четко определить, что если после 24 февраля контракт заключен, то игрок знал и согласился
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0
Віталій Яценко
Розірвати контракт можна лише за умови не виконання певних умов одного з учасників догвору. ФІФА ж прекрасно розуміє фінансовий і етичний бік питання, що на придбання гравців затраченні певні суми. І одна історія - оренда, і зовсім інша - розрив контрактів достроковий. Зрозуміло, що цей кораблик хитають агенти бразильских гравців шахти. Особливо тих, які зависли у чемпіонаті Бразилії, - Педріньо і Вітіньо.
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0
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