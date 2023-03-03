ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины
Все из-за неясных перспектив окончания российско-украинской войны
Международная федерация футбола (ФИФА) может принять очередное резонансное решение относительно легионеров, имеющих контракты с клубами из Украины.
Как сообщает бразильский журналист Хорхе Никола в своей колонке, ФИФА рассматривает возможность удовлетворения просьб нескольких футболистов, имеющих контракты с украинскими клубами, об их расторжении в одностороннем порядке, учитывая отсутствие перспективы окончания войны с россией.
Напомним, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны ФИФА разрешила легионерам без согласования с украинскими клубами подписывать временные контракты с клубами из-за рубежа. Сперва это правило распространялось до конца сезона-2021/22, а затем было продлено на весь сезон-2022/23.
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Контракт заключил Максим Воронин
У Фифа деньги есть, если они так за правду то пусть за каждого игрока сделают выплату. Им это не ударит по карману.
Понятно, что этого больше всех Шахтер пострадал, но в принципе это форсмажор и если так, то денег дайте.
Выплаты сделайте для каждого игрока в каком то размере (сумма трансфера) и тогда не будет агентам плюс а будет для Украины.
Но один момент, надо четко определить, что если после 24 февраля контракт заключен, то игрок знал и согласился