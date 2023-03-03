ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) может принять очередное резонансное решение относительно легионеров, имеющих контракты с клубами из Украины.

Как сообщает бразильский журналист Хорхе Никола в своей колонке, ФИФА рассматривает возможность удовлетворения просьб нескольких футболистов, имеющих контракты с украинскими клубами, об их расторжении в одностороннем порядке, учитывая отсутствие перспективы окончания войны с россией.

Напомним, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны ФИФА разрешила легионерам без согласования с украинскими клубами подписывать временные контракты с клубами из-за рубежа. Сперва это правило распространялось до конца сезона-2021/22, а затем было продлено на весь сезон-2022/23.