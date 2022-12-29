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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 11:45 | Обновлено 29 декабря 2022, 11:46
464
1

ПАЛКИН: «ФИФА залезла в карман украинских клубов и вытащила главный актив»

Генеральный директор «Шахтера» – о баталиях в Лозанне

29 декабря 2022, 11:45 | Обновлено 29 декабря 2022, 11:46
464
1
ПАЛКИН: «ФИФА залезла в карман украинских клубов и вытащила главный актив»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал, на каком этапе находится решение вопроса по иску против ФИФА в Спортивном арбитражном суде.

«У нас 22 декабря было заседание CAS (Спортивного арбитражного суда. – прим.) в Лозанне, и я считаю, мы выступили достаточно хорошо: наша команда выглядела уверенно, мы предоставили всю имеющуюся информацию, всю доказательную базу о том, что ФИФА принимала неправильные решения. Более того, во время самого заседания, где присутствовали представители ФИФА и судьи, одним из моих главных месседжей были такие слова: «Как вы можете Украину трактовать так же, как россию? Если вы не понимаете разницу, то я могу вам сейчас объяснить». И я видел, что им в этот момент было стыдно, они будто ниже ростом становились, когда об этом им говоришь. Я пытался достучаться до них. Ведь есть обсуждения по сути вопроса, а есть общие разговоры, и в них я объяснял, что нас поддерживает весь мир, а они ставят Украину на один уровень с россией и таким же образом к нам относятся. Знаете, это как все думали, что россия за два дня с нами разберется, но до сих пор у них это не получается.

Вот так же и с ФИФА: да, мы можем проиграть бой, но войну мы не проиграем по одной простой причине – за нами правда. И правда должна победить – как на поле боя в нашей стране, так и в наших взаимоотношениях с ФИФА. Вопрос же в чем? ФИФА по большому счету что сделала? Залезла в карман украинских клубов и просто вытащила оттуда главный актив. Вот и все. Сегодня иностранные футболисты, неважно, какой национальности, вольны делать все что захотят. У них есть агенты, которые понимают, что могут заработать, забрав игроков бесплатно. И вместо того, чтобы платить клубу, европейские команды будут платить лично агентам. Там включился денежный фактор – и на этом все.

ФИФА рассказывает, что она просто пыталась защитить футболистов. Но я им тоже объяснял, что ни одного футболиста мы обратно не звали, с каждым из них и с их агентами уже были договоренности, с некоторыми уже практически были подписаны трансферные контракты, которые могли принести клубу доход. И эти деньги мы могли бы инвестировать в каких-то других футболистов. Иначе как нам играть, если нет половины команды. Я еще тогда пытался объяснить ФИФА, что у нас начнется чемпионат Украины, что нам нужно играть на групповом этапе Лиги чемпионов, а вы у нас забрали полкоманды. Как нам быть? И в зале суда я спрашивал то же самое: каким образом нам существовать? Получается, они нас толкают на дополнительные затраты – приглашение новых футболистов, что мы собственно и делали. Мы вернули украинцев, мы тратились на трансферы, на заработные платы и так далее. Поэтому я не понимаю таких действий ФИФА. И это все пошло от того, что они просто не хотели с нами говорить – ни с нашей федерацией, ни с УПЛ, ни с клубами. Они порешали это там, между собой, и приняли такое решение», – сказал Палкин.

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ФИФА Сергей Палкин Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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yan2018
палкин, правда плохо, когда порешали без тебя. Что посеешь......
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