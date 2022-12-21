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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 12:54 |
581
0

Названа дата, когда CAS начнет рассмотрение дела «Шахтер против ФИФА»

Донецкий клуб хочет получить компенсацию в размере 50 миллионов евро

21 декабря 2022, 12:54 |
581
0
Названа дата, когда CAS начнет рассмотрение дела «Шахтер против ФИФА»
Getty Images/Global Images Ukraine. Здание Спортивного арбитражного суда

Спортивный арбитражный суд (CAS), который расквартирован в швейцарской Лозанне, в ближайшее время начнет рассмотрение иска донецкого «Шахтера» к ФИФА из-за разрешения, которое последняя предоставила иностранным футболистам, на самостоятельный переход в другой клуб на временной основе, что было вызвано началом полномасштабной фазы российско-украинской войны.

По информации New York Times, начать рассматривать дело «Шахтер» против ФИФА» в CAS намерены уже в ближайший четверг, 22 декабря.

Издание отмечает, что «горняки» хотят получить от ФИФА компенсацию ущерба на более чем 40 миллионов долларов. Ранее источники информировали, что иск «Шахтера» обоснован на сумму около 50 миллионов евро.

Напомним, что из-за циркуляра ФИФА «Шахтер» покинули почти все легионеры, на части из которых донецкий клуб мог бы пристойно заработать, но не смог этого сделать именно из-за решения Международной федерации футбола, которое, тем самым, нанесло «горнякам» серьезный финансовый ущерб.

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Источник New York Times
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