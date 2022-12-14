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Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 17:10 | Обновлено 14 декабря 2022, 17:11
2039
7

CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро

«Горняки» намерены требовать от руководящего органа мирового футбола компенсацию

14 декабря 2022, 17:10 | Обновлено 14 декабря 2022, 17:11
2039
7
CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

На следующей неделе Спортивный арбитражный суд (CAS), который находится в швейцарской Лозанне, собирается рассмотреть иск донецкого «Шахтера» к Международной федерации футбола (ФИФА) на 50 миллионов евро.

Спор между сторонами возник после того, как ФИФА разрешила футболистам самостоятельно и без согласования с украинскими клубами подписывать временные соглашения с другими клубами. В результате этого «Шахтер», который имел в своих рядах много легионеров, потерял возможность выгодно продать свои активы, а некоторые сделки, как по Манору Соломону, и вовсе расстроились в последний момент, так и не принеся «горнякам» деньги.

В связи с этим, «Шахтер» потребовал от ФИФА компенсации 40 миллионов евро прямых убытков, а всего иск «горняков» обоснован на сумму в 50 миллионов евро. Украинский клуб также просит CAS отменить решение ФИФА, а также, чтобы эта организация покрыла все расходы, связанные с арбитражным разбирательством, в дополнение к судебным издержкам «горняков».

Отмечается, что из-за решения ФИФА «Шахтер» столкнулся как минимум с одним случаем претензии к «горнякам» со стороны иностранного клуба за отсутствие платежей по сделке, заключенной в рассрочку до полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Всего «горняки» имеют долговые обязательства перед другими клубами за подписание футболистов в рассрочку на 37 миллионов евро. «Шахтер» довел эту информацию до ведома ФИФА, и выразил готовность к диалогу, но в организации просьбу украинцев проигнорировали.

Команда юристов «Шахтера» будет утверждать, что решение ФИФА о расширении возможности иностранных игроков в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты было принято без консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как сами украинские клубы или Украинская ассоциация футбола. Кроме того, юристы «Шахтера» будут утверждать, что законных оснований для приостановления трудовых договоров по законодательству Украины и Швейцарии нет, а ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. Они также ссылаются на возможное нарушение законодательства ЕС о конкуренции, утверждая, что решения ФИФА имеют определенные условия, ограничивающие доступ украинских клубов на европейский трансферный рынок.

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Источник The Athletic
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
Правильно! ФІФА то така продажна конторка... Але враховуючи прецедент з "кантонами", навряд чи CAS ось так просто візьме і ухвалить рішення на користь українського клубу. Як завжди, "з'ідуть з теми".
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+3
Александр Чернокур
Это странный случай в истории .Шахтер как и все наши клубы потерпевшие от фашистской агрессии .помимо этого клубы наказали решением о возможности разрывов контрактов .Хотя бы компенсировали потери команд деньгами страны террориста 
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+3
Remark
Зная "аппетиты" Шахтера, мне просто смешно смотреть на эту нищенскую сумму компенсации в размере 50 млн.))) Пора бы подключать Срну к переговорам)))
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+1
Vytas Mesk
Ни чего Европа не даст Украине, они прогибаются только от сильных и требовательных. Либо дадут не много что бы шахтер который прав , отвязался от них.
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-1
donnerwetter
Интересно в этом противостоянии будут пенальти?)
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-3
Ретро Футбол
Мільйонер ахмєтав все одно в карти все програє
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-5
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