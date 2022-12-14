CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро

На следующей неделе Спортивный арбитражный суд (CAS), который находится в швейцарской Лозанне, собирается рассмотреть иск донецкого «Шахтера» к Международной федерации футбола (ФИФА) на 50 миллионов евро.

Спор между сторонами возник после того, как ФИФА разрешила футболистам самостоятельно и без согласования с украинскими клубами подписывать временные соглашения с другими клубами. В результате этого «Шахтер», который имел в своих рядах много легионеров, потерял возможность выгодно продать свои активы, а некоторые сделки, как по Манору Соломону, и вовсе расстроились в последний момент, так и не принеся «горнякам» деньги.

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В связи с этим, «Шахтер» потребовал от ФИФА компенсации 40 миллионов евро прямых убытков, а всего иск «горняков» обоснован на сумму в 50 миллионов евро. Украинский клуб также просит CAS отменить решение ФИФА, а также, чтобы эта организация покрыла все расходы, связанные с арбитражным разбирательством, в дополнение к судебным издержкам «горняков».

Отмечается, что из-за решения ФИФА «Шахтер» столкнулся как минимум с одним случаем претензии к «горнякам» со стороны иностранного клуба за отсутствие платежей по сделке, заключенной в рассрочку до полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Всего «горняки» имеют долговые обязательства перед другими клубами за подписание футболистов в рассрочку на 37 миллионов евро. «Шахтер» довел эту информацию до ведома ФИФА, и выразил готовность к диалогу, но в организации просьбу украинцев проигнорировали.

Команда юристов «Шахтера» будет утверждать, что решение ФИФА о расширении возможности иностранных игроков в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты было принято без консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как сами украинские клубы или Украинская ассоциация футбола. Кроме того, юристы «Шахтера» будут утверждать, что законных оснований для приостановления трудовых договоров по законодательству Украины и Швейцарии нет, а ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. Они также ссылаются на возможное нарушение законодательства ЕС о конкуренции, утверждая, что решения ФИФА имеют определенные условия, ограничивающие доступ украинских клубов на европейский трансферный рынок.