Легионер Шахтера хочет остаться в Бразилии

«Шахтер» и «Атлетико Минейро» ведут переговоры о продлении арендного соглашения по аренде 24-летнего вингера Педриньо. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Нынешнее арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, оно может быть продлено еще на 6 месяцев – до конца календарного 2023 года.

Сам Педриньо хочет остаться в Бразилии и не намерен возвращаться в европейский футбол. Ранее он отклонил предложение французского «Лилля».

Педриньо перешел в «Атлетико Минейро» в июле прошлого года на правах аренды.