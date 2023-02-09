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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 18:44 | Обновлено 09 февраля 2023, 18:46
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0

Легионер Шахтера хочет остаться в Бразилии

Аренду Педриньо в «Атлетико Минейро» могут продлить

09 февраля 2023, 18:44 | Обновлено 09 февраля 2023, 18:46
1150
0
Легионер Шахтера хочет остаться в Бразилии
atletico.com.br. Педриньо

«Шахтер» и «Атлетико Минейро» ведут переговоры о продлении арендного соглашения по аренде 24-летнего вингера Педриньо. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Нынешнее арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, оно может быть продлено еще на 6 месяцев – до конца календарного 2023 года.

Сам Педриньо хочет остаться в Бразилии и не намерен возвращаться в европейский футбол. Ранее он отклонил предложение французского «Лилля».

Педриньо перешел в «Атлетико Минейро» в июле прошлого года на правах аренды.

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Педриньо Атлетико Минейро Шахтер Донецк аренда игрока
Источник Goal.com
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