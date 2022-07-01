ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию

Клуб «Атлетико Минейро» объявил о подписании полузащитника «Шахтера» Педриньо. Игрок перебрался в новую команду на правах годичной аренды.

Ранее ФИФА приостановила все контракты легионеров в Украине, поэтому Педриньо мог самостоятельно выбирать новую команду.

24-летний футболист успел провести в составе «Шахтера» 19 матчей и забил 4 гола.