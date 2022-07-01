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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию
Чемпионат Украины
01 июля 2022, 09:25 |
131
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию

Украинский клуб продолжает терять легионеров

01 июля 2022, 09:25 |
131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию
atletico.com.br

Клуб «Атлетико Минейро» объявил о подписании полузащитника «Шахтера» Педриньо. Игрок перебрался в новую команду на правах годичной аренды.

Ранее ФИФА приостановила все контракты легионеров в Украине, поэтому Педриньо мог самостоятельно выбирать новую команду.

24-летний футболист успел провести в составе «Шахтера» 19 матчей и забил 4 гола.

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Источник ФК Атлетико Минейро
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