Чемпионат Украины01 июля 2022, 09:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию
Украинский клуб продолжает терять легионеров
01 июля 2022, 09:25 |
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Клуб «Атлетико Минейро» объявил о подписании полузащитника «Шахтера» Педриньо. Игрок перебрался в новую команду на правах годичной аренды.
Ранее ФИФА приостановила все контракты легионеров в Украине, поэтому Педриньо мог самостоятельно выбирать новую команду.
24-летний футболист успел провести в составе «Шахтера» 19 матчей и забил 4 гола.
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