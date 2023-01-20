Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта

24-летний вингер «Шахтера» Педриньо твердо намерен продолжать карьеру в родной Бразилии, где он ныне на правах аренды защищает цвета «Атлетико Минейро».

Педриньо не желает возвращаться в «Шахтер», и вообще не готов снова ехать в Европу. Ранее интерес к хавбеку проявлял «Лилль», который договорился с «горняками» о полноценном выкупе контракта футболиста, но тот категорично отказался от подобной возможности.

Сообщается, что Педриньо предупредил свое окружение, что больше не намерен возвращаться в европейский футбол.

Также хавбек настроен стать полноценным игроком «Атлетико Минейро», и если переговоры этого клуба с «Шахтером» не увенчаются успехом, то Педриньо намерен сперва дождаться позиции ФИФА о трансферной ситуации вокруг войны в Украине, а затем даже попросить украинский клуб о досрочном расторжении контракта.

Напомним, «Шахтер» купил Педриньо летом 2021 года у «Бенфики» за 18 миллионов евро, и подписал с бразильцем четырехлетнее трудовое соглашение.