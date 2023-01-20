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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 11:45 |
607
3

Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта

Педриньо твердо намерен оставаться в Бразилии

20 января 2023, 11:45 |
607
3
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
instagram.com/pedrovictor38_

24-летний вингер «Шахтера» Педриньо твердо намерен продолжать карьеру в родной Бразилии, где он ныне на правах аренды защищает цвета «Атлетико Минейро».

Педриньо не желает возвращаться в «Шахтер», и вообще не готов снова ехать в Европу. Ранее интерес к хавбеку проявлял «Лилль», который договорился с «горняками» о полноценном выкупе контракта футболиста, но тот категорично отказался от подобной возможности.

Сообщается, что Педриньо предупредил свое окружение, что больше не намерен возвращаться в европейский футбол.

Также хавбек настроен стать полноценным игроком «Атлетико Минейро», и если переговоры этого клуба с «Шахтером» не увенчаются успехом, то Педриньо намерен сперва дождаться позиции ФИФА о трансферной ситуации вокруг войны в Украине, а затем даже попросить украинский клуб о досрочном расторжении контракта.

Напомним, «Шахтер» купил Педриньо летом 2021 года у «Бенфики» за 18 миллионов евро, и подписал с бразильцем четырехлетнее трудовое соглашение.

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Источник Goal.com
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romanchik.8409
В натурі Підоріньо
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+1
Serhii P.
Що значить "розірвання контракту"? За цього дятла заплатили 18 млн. євро, хто їх "Шахтарю" відшкодує?
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0
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