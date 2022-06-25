Лилль предложил 18 миллионов евро и бонусы за вингера Шахтера

Французский «Лилль», в главные тренеры которого пресса прочит экс-коуча «Шахтера» Паулу Фонсеку, заинтересовался подписанием вингера «горняков» Педриньо.

«Доги» уже делали предложение о покупке бразильца, которое было отвергнуто «Шахтером» из-за длительной рассрочки, которую планировал французский клуб для погашения полной суммы сделки.

Ныне «Лилль» представил «горнякам» новое предложение по Педриньо. За вингера французы готовы заплатить 14 миллионов евро сразу, а еще 4 миллиона – в рассрочку. Также «доги» не прочь прописать бонусы за достижения игрока в размере 4 миллионов евро, которые могут стать дополнительной прибылью для «Шахтера» в этой сделке.

«Шахтер» готов продать Педриньо, но желает вернуть затраченные на его покупку минувшим летом 18 миллионов евро.

Сам футболист не прочь вернуться в Бразилию, где имеет договоренность с «Атлетико Минейро». Однако «петушки» планируют лишь арендовать вингера без компенсации «Шахтеру», но с опцией выкупа через год за 18 миллионов евро. Также «Атлетико Минейро» готов взять на себя выплату зарплаты полузащитнику, которая составляет 160 тысяч евро в месяц, в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Педриньо отказался переходить в эмиратский «Аль-Айн».