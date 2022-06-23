Атлетико Минейро договорился с Шахтером по Педриньо
Бразильцы арендуют вингера с обязательством выкупа
Чемпион Бразилии «Атлетико Минейро» практически достиг взаимопонимания с «Шахтером» по вопросу перехода вингера Педриньо.
Бразильский клуб хочет взять хавбека в аренду на год, при этом «петушки» не против того, чтобы прописать в договоре обязательство выкупа за 15-18 миллионов евро, на котором настаивают «горняки».
С самим Педриньо «Атлетико Минейро» уже договорился по личным условиям.
В бразильском клубе считают, что хавбек способен качественно показать себя, что позволит оправдать инвестиции в выкуп его контракта у «Шахтера».
Ранее сообщалось, что Педриньо отказался от трансфера в «Аль-Айн», и в целом одобрительно относится к возможному возвращению в Бразилию.
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