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  4. Атлетико Минейро договорился с Шахтером по Педриньо
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 14:29 |
404
0

Атлетико Минейро договорился с Шахтером по Педриньо

Бразильцы арендуют вингера с обязательством выкупа

23 июня 2022, 14:29 |
404
0
Атлетико Минейро договорился с Шахтером по Педриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Чемпион Бразилии «Атлетико Минейро» практически достиг взаимопонимания с «Шахтером» по вопросу перехода вингера Педриньо.

Бразильский клуб хочет взять хавбека в аренду на год, при этом «петушки» не против того, чтобы прописать в договоре обязательство выкупа за 15-18 миллионов евро, на котором настаивают «горняки».

С самим Педриньо «Атлетико Минейро» уже договорился по личным условиям.

В бразильском клубе считают, что хавбек способен качественно показать себя, что позволит оправдать инвестиции в выкуп его контракта у «Шахтера».

Ранее сообщалось, что Педриньо отказался от трансфера в «Аль-Айн», и в целом одобрительно относится к возможному возвращению в Бразилию.

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Источник Goal.com
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