Педриньо отказал клубу Реброва. Шахтер готов отправить его в Бразилию

Действующий чемпион Бразилии «Атлетико Минейро» ведет переговоры о переходе вингера «Шахтера» Педриньо.

«Петушки» уже согласовали зарплату с Педриньо и ныне общаются с «Шахтером» на предмет аренды футболиста до июня 2023 года.

Бразильский клуб надеется заполучить Педриньо в аренду с опцией выкупа. Проблемой в переговорах может стать желание «Шахтера» выручить от ухода хавбека в будущем не менее 18 миллионов евро, которые были затрачены на приобретение бразильца.

«Атлетико Минейро» выражает уверенность в том, что ему удастся оформить сделку. «Шахтер» наотрез отказывается вести переговоры об аренде Педриньо в европейские клубы. При этом, в стан «петушков» дончане готовы отпустить хавбека даже на условиях аренды с дальнейшим выкупом в рассрочку.

Также отмечается, что Педриньо отказался от варианта с трансфером в эмиратский «Аль-Айн», который возглавляет украинец Сергей Ребров.