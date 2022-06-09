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  4. Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 15:01 |
309
0

Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа

Ранее Педриньо говорил, что не прочь продолжить карьеру в Бразилии

09 июня 2022, 15:01 |
309
0
Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский «Атлетико Минейро» планирует договориться с «Шахтером» об аренде на один сезон вингера Педриньо.

«Петушки», которые являются действующими чемпионами Бразилии, хотят арендовать Педриньо с обязательством выкупа, что может поспособствовать согласию «горняков» на сделку.

В то же время на Педриньо ныне весьма широкий круг претендентов, в который входят «Вулверхэмптон», «Милан», «Аякс» и мадридский «Атлетико».

Сообщается, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Педриньо 20 миллионов евро, и эта сумма видится астрономической для «Атлетико Минейро». Однако за счет новых доходов и сокращения долгов через год «петушки» рассчитывают, что у них получится изыскать необходимые средства для выкупа хавбека.

Сам Педриньо не так давно говорил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, но также готов вернуться в Бразилию.

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Педриньо Шахтер Донецк Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы
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Источник Yahoo Sports
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