Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа

Бразильский «Атлетико Минейро» планирует договориться с «Шахтером» об аренде на один сезон вингера Педриньо.

«Петушки», которые являются действующими чемпионами Бразилии, хотят арендовать Педриньо с обязательством выкупа, что может поспособствовать согласию «горняков» на сделку.

В то же время на Педриньо ныне весьма широкий круг претендентов, в который входят «Вулверхэмптон», «Милан», «Аякс» и мадридский «Атлетико».

Сообщается, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Педриньо 20 миллионов евро, и эта сумма видится астрономической для «Атлетико Минейро». Однако за счет новых доходов и сокращения долгов через год «петушки» рассчитывают, что у них получится изыскать необходимые средства для выкупа хавбека.

Сам Педриньо не так давно говорил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, но также готов вернуться в Бразилию.