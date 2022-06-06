Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Педриньо будет стремиться покинуть Украину в летнее трансферное окно
24-летний звездный вингер «Шахтера» Педриньо, за которого «горняки» летом минувшего года заплатили «Бенфике» 18 миллионов евро, публично заявил о желании покинуть Украину, но не собирается спешить с выбором новой команды.
«Когда началась война, все происходило очень быстро. Времени было мало. Поэтому мы с агентом решили посмотреть, чем все обернется. Теперь нам нужно подождать. Мы не можем принимать поспешных решений».
«Где бы я ни был, я просто хочу играть в футбол и показывать свой талант, будь то в Европе или здесь, в Бразилии. Я очень спокоен. Каждый футболист мечтает переехать в Европу, но я не вижу проблемы остаться в Бразилии», - заявил Педриньо.
Ранее СМИ сватали Педриньо в английский «Вулверхэмптон», который якобы был близок к договору с «Шахтером» о трансфере бразильца.
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