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Вулверхэмптон находится на продвинутой стадии переговоров по игроку Шахтера

Педриньо летом может перебраться на Туманный Альбион

  • 28.04.2022 11:28
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Вулверхэмптон находится на продвинутой стадии переговоров по игроку Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Английский «Вулверхэмптон» находится на продвинутой стадии переговоров с «Шахтером» по потенциальному трансферу хавбека Педриньо.

Ожидается, что переговоры завершатся успешно и сделка состоится в летнее трансферное окно.

На подписании Педриньо лично настаивает главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже, который имел опыт работы с бразильцем в «Бенфике».

«Шахтер» настаивает на полноценной продаже Педриньо, и «Вулверхэмптон» уже представил «горнякам» конкретное предложение, содержащее положение о конфиденциальности на предмет распространения его условий.

Напомним, «Шахтер» подписал Педриньо летом минувшего года из «Бенфики» за 18 миллионов евро, 16 из которых «горняки» все еще остаются должны португальскому клубу.

Источник — Goal.com

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