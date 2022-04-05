Шахтер может отпустить Додо в Бенфику в счет долга за Педриньо

23-летний правый фулбек «Шахтера» Додо может продолжить карьеру в «Бенфике».

Сообщается, что «горняки» по-прежнему должны португальцам 16 миллионов евро за трансфер Педриньо, который состоялся летом минувшего года, и это обстоятельство может стать основой для сделки по Додо.

🚨Dodo abordado



Dodo foi recentemente abordado pelo Benfica!

De relembrar que o Shaktar ainda deve 16M ao Benfica e que o Dodo já esteve cá em Portugal no Vitória Guimarães na Época 18/19 👀



Neres mais provável mas a possível vinda de Dodo também está em cima da mesa! pic.twitter.com/02OSKilcyY — Benfica Transfers🦅🚨 (@BenficaNews1904) April 3, 2022

Отпустить Додо «Шахтер» готов за 20 миллионов евро, поэтому клубы вполне могут найти компромисс в этих трансферных вопросах.

Ранее Додо давал понять, что не хочет сейчас возвращаться в Бразилию, несмотря на существующую опцию, а стремится продолжить карьеру в Европе, даже если для этого ему придется дождаться открытия летнего трансферного окна.