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Шахтер может отпустить Додо в Бенфику в счет долга за Педриньо

«Горняки» по-прежнему остаются должны португальцам 16 миллионов евро

  • 05.04.2022 12:56
  • 468 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер может отпустить Додо в Бенфику в счет долга за Педриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

23-летний правый фулбек «Шахтера» Додо может продолжить карьеру в «Бенфике».

Сообщается, что «горняки» по-прежнему должны португальцам 16 миллионов евро за трансфер Педриньо, который состоялся летом минувшего года, и это обстоятельство может стать основой для сделки по Додо.

Отпустить Додо «Шахтер» готов за 20 миллионов евро, поэтому клубы вполне могут найти компромисс в этих трансферных вопросах.

Ранее Додо давал понять, что не хочет сейчас возвращаться в Бразилию, несмотря на существующую опцию, а стремится продолжить карьеру в Европе, даже если для этого ему придется дождаться открытия летнего трансферного окна.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    KomDi, 05.04.2022 13:21
    0
    Maks Maks, 05.04.2022 13:12
    Понабирали латіносів, тепер не знають що з ними робити. А контракти українців тупо призупинили. Нема вже команди цієї
    думай що ти друкуєшь!
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 05.04.2022 13:12
    -1
    Понабирали латіносів, тепер не знають що з ними робити. А контракти українців тупо призупинили. Нема вже команди цієї
    Ссылка
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