Шахтер определился с суммой, за которую готов продать Додо

Руководство «Шахтера» после ряда опросов и консультаций, произошедших на рынке в последние дни, дало понять потенциальным покупателям, что готово рассмотреть возможность продажи своего 23-летнего правого фулбека Додо.
За бразильского легионера «горняки» будут стремится выручить не менее 20 миллионов евро.
Ранее интерес к Додо приписывали «Баварии», «Арсеналу» и «Борнмуту».
Сам фулбек хочет продолжить карьеру в Европе, а потому не спешит с принятием решения по поводу своего будущего и готов подождать до лета.
По последней поступавшей в прессу информации, Додо поддерживает форму с основным составом «Коритибы».
Источник — UOL Esporte
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