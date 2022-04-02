Шахтер определился с суммой, за которую готов продать Додо

Руководство «Шахтера» после ряда опросов и консультаций, произошедших на рынке в последние дни, дало понять потенциальным покупателям, что готово рассмотреть возможность продажи своего 23-летнего правого фулбека Додо.

За бразильского легионера «горняки» будут стремится выручить не менее 20 миллионов евро.

Ранее интерес к Додо приписывали «Баварии», «Арсеналу» и «Борнмуту».

Сам фулбек хочет продолжить карьеру в Европе, а потому не спешит с принятием решения по поводу своего будущего и готов подождать до лета.

По последней поступавшей в прессу информации, Додо поддерживает форму с основным составом «Коритибы».