Додо тренируется с основным составом Коритибы

Покинув Украину после полномасштабного вторжения россии, Додо вернулся в Бразилию. 23-летний защитник поддерживает форму в составе «Коритибы» - клуба, в котором он начинал карьеру.
Отметим, что у Додо контракт с «Шахтером» до 2025 года, но по решению ФИФА все игроки из украинского чемпионата будут считаться «без контракта» до 30 июня 2022 года.
В Бразилии интерес к Додо проявляют также «Флуминенсе» и «Фламенго». Ранее же бразильцем активно интересовались «Бавария» и мадридский «Реал».
Источник — Futebol Interior
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