Додо тренируется с основным составом Коритибы

Покинув Украину после полномасштабного вторжения россии, Додо вернулся в Бразилию. 23-летний защитник поддерживает форму в составе «Коритибы» - клуба, в котором он начинал карьеру.

Отметим, что у Додо контракт с «Шахтером» до 2025 года, но по решению ФИФА все игроки из украинского чемпионата будут считаться «без контракта» до 30 июня 2022 года.

В Бразилии интерес к Додо проявляют также «Флуминенсе» и «Фламенго». Ранее же бразильцем активно интересовались «Бавария» и мадридский «Реал».