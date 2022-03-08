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Додо тренируется с основным составом Коритибы

Бразильский защитник «Шахтера» находится на родине

  • 08.03.2022 18:48
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Додо тренируется с основным составом Коритибы
© ФК Шахтер. Додо

Покинув Украину после полномасштабного вторжения россии, Додо вернулся в Бразилию. 23-летний защитник поддерживает форму в составе «Коритибы» - клуба, в котором он начинал карьеру.

Отметим, что у Додо контракт с «Шахтером» до 2025 года, но по решению ФИФА все игроки из украинского чемпионата будут считаться «без контракта» до 30 июня 2022 года.

В Бразилии интерес к Додо проявляют также «Флуминенсе» и «Фламенго».  Ранее же бразильцем активно интересовались «Бавария» и мадридский «Реал».

Источник — Futebol Interior

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